OPEC+減產規模未及預期，惟油價獲大行唱好，三桶油表現平穩成避險佳選？

在原油價格暴跌、明年可能出現供應過剩下，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)同意明年首季每日自願減產220萬桶，惟若撇除沙特及俄羅斯已額外自願減產130萬桶，新增減幅實際僅有90萬桶，減產規模不如預期，市場亦懷疑成員國這種「自願」減產承諾有多少能化為實際行動。國際油價昨日(30日)轉升為跌，紐約期油及布蘭特期油齊跌2.44%，分別收報每桶75.96及80.86美元；布油11月累跌5.2%，紐油累跌6.2%。不過，近日有大行指油價未來再跌空間有限，其中摩通料布油明年均價為83美元，與今年81美元相若。「三桶油」在近期跌市中表現平穩，中石油(00857)今日(1日)僅微跌，中海油(00883)尾市跌幅略擴至逾1%，或可作為避險之選。

（Shutterstock）

OPEC+明年首季每日自願減產220萬桶 新增減幅90萬桶



OPEC+昨日結束例會後公布，包括沙烏地阿拉伯及俄羅斯在內多個成員國，自願在明年1至3月期間每日額外減產合共約220萬桶。不過，數額已計及沙特與俄羅斯自身在今年已經每日額外自願減產最少130萬桶。因此，新增減幅只有約90萬桶，少於市場預期的200萬桶，這包括俄羅斯油品出口限額20萬桶。其他承諾額外減產的成員國還有6個，其中阿聯酋同意額外減產16.3萬桶，伊拉克則額外減產22萬桶，科威特、哈薩克、阿爾及利亞等也同意減產。

值得留意，協議的最終細節，包括各國的產量水平，將由每個國家單獨宣布，不會按慣例在OPEC+公報中發布。另一方面，巴西宣布將於明年1月起加入OPEC+。數據顯示，巴西於第三季平均每日出口180萬桶石油，較去年同期增加40%。

分析師：對油市供應衝擊較預期小 且可能是紙上承諾



Investec商品主管Callum MacPherson表示，OPEC+減產結果對油市供應的衝擊較市場預期小，消息導致油價下滑。FGE的James Davis認為，供應減幅只有60萬至70萬桶，但與第四季結束時相比，可能只有50萬桶，僅能助市場保持供求平衡。



另有市場人士對OPEC+減產協議實施方式缺乏明確性持懷疑態度。Rapidan Energy Group總裁Bob McNally表示，原油價格正在下跌，因為到目前為止，交易員還沒有看到確切可信的減產跡象，以及沙特阿拉伯和俄羅斯繼續自願減產的跡象，市場感到驚訝和困惑，等待明確性。瑞銀分析師Giovanni Staunovo認為，OPEC+的減產似乎是「自願的」，而非該組織在線上協商的一部分，因此令人擔憂其中很大一部分可能是紙上承諾，實際上減少從市場上撤出的石油產量。

富蘭克林：需求回至疫前水平 伊朗會否捲入戰爭仍需觀察



不過，近日有大行指油價未來再跌空間有限，能源股仍值得關注。富蘭克林證券投顧表示，對比OPEC減產，美國8月原油日生產達1305萬桶，創新高，為今年以來全球原油供應增加的主要原因，然而觀察美國頁岩油井數量明顯下滑，今年以來截至11月10日已減少127個，可能將影響美國未來的原油產出。雖然目前以巴衝突暫時對原油供應影響不大，但伊朗若捲入戰爭將導致西方國家加碼對伊朗制裁，以及伊朗關閉原油運輸要道荷莫茲海峽的風險，將顯著影響全球原油供應，仍需持續觀察。



富蘭克林證券投資顧問又強調，就需求面來說，全球原油需求回升至疫情前高水平，OPEC預估明年原油需求將進一步增加每日220萬桶，供求前景應不如市場預期悲觀，令油價低位有支持。能源股除受油價支持外，其自由現金流量充沛，資產品質提升，也將增加發放股息、回購等股東友善政策，因此具投資價值。



另瑞銀財管分析，儘管已發展經濟體的經濟增長應會逐漸放緩，使得周期性大宗商品的需求面臨壓力，但中國致力於提振經濟、石油生產商供應保持紀律和偏低的庫存，將有助支持油價。預估布蘭特原油價格將保持在每桶90至100美元區間。基於看好油價的觀點，能源股值得關注。

摩通：美國對石油需求保持增長 料布油明年均價83美元



此外，摩通全球商品研究部主管Natasha Kaneva團隊早前發表研報估計，倫敦布蘭特期油價格明年較今年略為上升，後年則回落10%。明年全球日均石油需求將上升160萬桶，供應增長大致與需求增幅吻合，整體市況與今年相似。估計布蘭特期油明年均價為83美元，與今年的81美元大致持平，惟後年可能因需求轉弱而下滑10%至75美元。



摩通認為，縱使經濟逆風持續，強烈的新興市場需求、堅韌的美國需求，以及疲弱而穩定的歐洲需求為整體需求打下基礎，料三分之二石油需求增加來自整體經濟擴張，其餘來自航空燃料需求正常化。主要產油國維持減產行動，加上美國消費者對石油需求保持增長等因素，將在明年依然主導油價走勢。不過，沙特阿拉伯與俄羅斯是否繼續減產，將是影響明年油價的關鍵因素，倘若兩國明年不再自願額外減產，油價下行風險將會上升，後年平均油價每桶可能低見65美元。

溫傑：經濟向好及冬天取暖需求撐油價 可吼中海油中石油



凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，對油價不用太悲觀，首先環球經濟不算太差，美國第三季國內生產總值(GDP)增長率亦達5.2%，加上冬天取暖用油需求增加，都對油價有支持。此外，OPEC+為了自身利益不會讓油價繼續下滑，隨時可再開會加大減產力度。預期油價再跌空間不多，進取的投資者可再觀察多幾日，若紐約期油守穩75美元，不妨考慮買入油股。若油價在80至90美元之間對中海油較有利，近期其股價較穩定，回至12.5元可吸納；若油價處於75至80美元對中石油最有利，現價約5.1元已可吸納。至於中石化(00386)主要做下游業務，油價下跌反而對它有利，若預期油價回升就不宜買入。

「三桶油」今日隨大市向下，中海油跌1.84%收報12.82元，中石油跌0.39%報5.11元，中石化跌0.25%報4.01元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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