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【FOCUS】「最後」清盤聆訊倒數，恒大續刀尖舔血

01/12/2023

　　刀尖舔血，恒大絕學。時間進入12月，距離下周一（4日）的清盤聆訊僅剩3日，屢進ICU卻屢傳翻生的恒大（03333）再面臨重大關頭。周二（28日）晚，作為恒大主要境外資產的子公司恒大物業（06666），透露以一紙訴狀將恒大告上法庭；周四（30日）深夜，恒大公告，附屬恒大地產未清償的到期債務累計約3014億元人幣。兩大動作頗耐人尋味。


新債務重組方案或仍難過關


　　重組還是清盤？也許只是跟過去兩年一樣，繼續渾渾噩噩交織投機炒作。經歷10月30日的「最後一次」押後，2021年正式暴雷的恒大，周一將在香港高院，直面由海外債權人發起的清盤呈請聆訊。

 

2021年正式暴雷的恒大，12月4日將在香港高院，直面由海外債權人發起的清盤呈請聆訊。


　　公司據報在最後一刻提出新的債務重組方案：除了保留將債權人債務轉換為兩家香港子公司恒大物業、恒大汽車(00708)各30%股權的方案，新增將債權人債務轉換為恒大17.8%股權，以及以境外資產支持的不可交易「憑證」抵債。


　　就在周二晚8時，恒大手中最「靚仔」的海外資產－－恒大物業公告，就一組20億元存單質押擔保被強制執行的追償，向廣州市中院提起訴訟，被告正正是恒大。自家人對簿公堂，何解？


　　簡而言之，2020年12月至2021年8月期間，恒大物業以定期存單為第三方融資提供存單質押擔保，分別涉及20億元、27億元、87億元，相關資金經過層層通道，最終劃轉至恒大。其後恒大物業在審核2021年度財報時，發現上述總計134億元存款被相關銀行強制執行。


恒大物業、恒大接連發公告


　　不過，從2021年就發現，到此時選擇「法庭見」並公之於眾，時機頗耐人尋味。就在恒大物業公告次日（29日），股價一度急升近9%（最終收跌2.2%），周四（30日）再大幅收漲近18%。相比傳聞遭遇接管的許家印山頂兩大宅市值15億元，恒大物業最新市值近53億元，遠勝恒大自身的31億元和恒大汽車的30億元。

 

關於恒大和許家印最終的「審判」將如何？勢是未來穩定和重振樓市信心的關鍵。


　　無獨有偶，恒大昨晚10時公告，截至10月末，附屬恒大地產未能清償的到期債務及逾期商票，分別累計約3013.6億元、2059.33億元人幣，此頗有自居「大到不能倒」之嫌。早在7月的法庭聆訊中，恒大就引述諮詢公司指，在重組方案下，違約債務的回收率(recovery rate)料為22.5%，但如果清盤，回收率僅為3.4%。而隨著許家印受查，預期清盤方案的回收率將低於3%。


　　倘若恒大真的遭頒令清盤，還能否延用現時的「拖字訣」？按照程序，破產管理署將把清盤令送達恒大，法庭將委任清盤人，清盤人有權通過更改法人來控制恒大在內地的公司。不過，鑒於現時與香港可互認清算令的內地城市（深圳、上海、廈門）並不包括恒大總部所在的廣州，無論是更換法人還是接管內地資產都恐曠日持久。


　　關於恒大和許家印最終的「審判」將如何？在內房新盤銷售加速下滑的冬天，勢是未來穩定和重振樓市信心的關鍵。

 

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