【高息定存】創興3個月港元存息高達5.3厘，工銀亞洲升至5厘

即將迎來年結，本港銀行對港元資金的需求有所上升，創興延長快閃定存優惠至本月15日，3個月港元定存年息高達5.3厘，起存額為300萬元。若門檻較低，起存額為100萬元，3個月港元定存息亦有5.2厘，上述優惠適用於「快閃定期」，客戶可透過分行以新資金辦理。

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工銀亞洲3個月存息升至5厘 交銀香港最高5.1厘

工銀亞洲上調3個月港元定存年息至高達5厘，起存額為10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行以新資金辦理。

交銀香港上調1個月港元定存年息至4.5厘，起存額為100萬元，而3個月港元定存息最高達5.1厘，起存額同為100萬元，適用於快閃「網上新資金定期存款」，通達私人財富／通達理財／交銀理財個人客戶，透過電子渠道以新資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

撰文：經濟通採訪組

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