《神州經脈》財新PMI重回擴張，民營房企獲邀參與內銀融資會

今年最後一個月份的首個交易日（1日），滬深股市低開，午後輕微反彈，滬綜指收市勉強升0.07%，兩連升，報3031.64點，累計全周仍跌0.3%，連跌兩周。深成指今日收跌0.07%，創業板指揚0.19%。兩市全日成交8323億元（人民幣．下同），按日增7.6%，外資昨日錄得7月31日以來最大單日淨流入，今日卻即轉流出近50億元。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早低開後震盪走低，午後更跌穿7.14關，尾盤跌幅略為收窄，收報7.1400，較上個交易日4時30分收盤價跌90點子，兩連跌，全日在7.1260至7.1469之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1104，較上個交易日跌86點子，止三連升，上個交易日報7.1018。

今日新聞精選

1. 11月財新中國製造業PMI錄得50.7，較10月上升1.2個百分點，高於預期的49.8，重回擴張區間，為近三個月高點。財新智庫高級經濟學家王喆表示，受各種不利因素影響，內外部需求仍有不足，就業壓力仍然偏大，經濟回升基礎還需進一步鞏固。考慮到三季度經濟增長略超預期以及四季度低基數效應，全年經濟增長目標完成在望，各項政策應更著眼長遠，夯實經濟長期增長基礎，培育市場主體長久信心。

2. 因偽造審計報告、考試群體舞弊等，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）對三家中國會計所共罰款794萬美元。其中，山東浩信會計師事務所偽造審計報告，上海和香港的普華永道上千名員工參與考試舞弊，而對普華永道香港的400萬美元罰款是PCAOB史上第二高罰款。

3. 據報工商銀行將召開支持房地產企業合理融資需求銀企座談會，碧桂園獲邀參會，是目前唯一一家參加銀行座談會的出險房企，外界認為這或是政府協助化解房地產行業債務困境的最新訊號。工行則稱，近期積極以一對一等形式與多家重點房地產企業進行交流對接，圍繞保障企業和居民合理融資需求、做好「保交樓」工作、化解房地產風險等方面深入探討。另據報廣發銀行今日召集新希望、雅居樂、碧桂園、新城、萬達、萬華共6家民營房企開會，會上房企各自提出了自身訴求，廣發銀行表態將對各房企擇優支持。中國銀行據報也將於下周召開房企融資座談會。

4. 據官媒報道，有國有資本運營公司今日進場買入多家公募基金公司旗下ETF產品，所購入的ETF產品多為跟蹤央企指數產品。從今日盤中基金成交情況來看，已有多隻央企指數ETF成交額大幅增加。中國國新控股於盤後公告，旗下國新投資今日增持中證國新央企科技類指數基金，並將在未來繼續增持。

5. 據《路透》引述消息人士報道，中國財政部近日召開會議，就明年的國債發行計劃徵求市場機構意見，主要意在壓實責任，強化協同，保障市場發行的順利平穩。市場稍早有關於此次會議的傳聞稱，關鍵期限國債單期發行量將超四位數（千億），超長債的發行量將提升。不過消息人士表示，這次小範圍會議「只是調研」，並沒有定論，又指因下半年貼現國債發行情況一般，明年發行量或不會增加；此外關鍵期限國債單期規模增減都有可能，要分析今年的發行情況後而定。

6. 中央金融委員會辦公室、中央金融工作委員會在《求是》發表文章指出，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題。防範化解金融風險既是攻堅戰，也是持久戰。要切實把握好權和責的關係，健全權責一致、激勵約束相容的風險處置責任機制；把握好快和穩的關係，建立健全應急響應機制，在穩定大局的前提下，扎實穩妥化解風險。

7. 中指研究院統計，受部分城市優質改善項目入市帶動，11月百城新建住宅平均價格為16203元／平方米，環比上漲0.05%，漲幅較10月收窄0.02個百分點；同比上漲0.08%。百城二手住宅平均價格為15400元／平方米，環比下跌0.56%，跌幅較10月擴大0.11個百分點，連續19個月環比下跌；同比跌幅擴大至3.21%。11月，百城新建住宅價格環比下跌城市數量為43個，較10月增加2個。百城二手住宅價格環比下跌城市數量為99個，較10月增加1個，下跌城市已連續6個月超90城。另外，1-11月，銷售額超千億人民幣的房企有16家，較去年同期減少3家；百億房企108家，較去年同期減少10家。

8. 在線旅遊平台去哪兒接航空公司消息：自2023年12月5日（出票日期）起，800公里（含）以下航線每位成人旅客收取50元燃油附加費，800公里以上航線每位旅客收取90元燃油附加費。相較於調整前分別降低了10元和20元。

撰文：經濟通中國組

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