金管局傳要求本地銀行增不良貸款撥備，應對內房危機

內房企業債務危機未除，不良貸款風險仍存在。據本地傳媒報道，金管局近期與一批中型銀行的舵手級高層會晤，呼籲業界趁2023年度盈利穩健增長時，增加不良貸款撥備，以及考慮加快處理問題資產。



據《信報》引述消息指，金管局副總裁阮國恒近期與一批中型銀行的舵手級高層會晤，局方預料到今年12月底止的銀行體系特定分類貸款（俗稱不良貸款）比率，將進一步升至約2%水平，呼籲業界趁2023年度盈利穩健增長時，為不良貸款繼續「盡撥」，並考慮加快處理問題資產。金管局主要作出具方向的建議及舉例，一貫不作窗口指導，最終安排仍由銀行衡量不同選項的成本代價，與核數師依據會計準則決定。



金管局發言人指，該局不時就各議題與銀行業溝通，但不會評論具體內容。今年6月底港銀的特定分類貸款比率較去年底上升，主要是部分內房企業債務有困難，銀行下調相關貸款評級所致。考慮到本港銀行對內房企業的風險敞口沒有過度集中，同業就特定分類貸款已作足夠撥備，加上資本充足比率及盈利水平維持良好，認為銀行業面對的信貸風險整體可控。

撰文:經濟通採訪組

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱