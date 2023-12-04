《神州經脈》歐盟領導人訪華，恒大清盤聆訊押後，金價再創年內高

國新控股旗下國新投資啟動增持中證國新央企科技類指數基金，但對今日（4日）市況提振不大，在地產、保險、醫藥等板塊領跌下，科技及軍工股苦苦支撐，午後一度倒升，不過滬綜指全日仍跌0.29%，報3022.91點，深成指跌0.62%，創業板指跌0.9%。

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留意股市交投見回暖，兩市全日成交8512億元（人民幣．下同），按日增2.3%，值得留意，央企科技ETF今日成交額3.2億元，超越上周五約2.98億元的水平，或證實國家隊確實正在進場。而外資就循陸股通淨流出14億元，連續兩個交易日流出。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅高開後回吐部分漲幅，收報7.1362，較上個交易日4時30分收盤價升38點子，全日在7.1270至7.1393之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1011，較上個交易日升93點子，創6月5日以來近半年新高，與市場預測偏離仍超250點，上個交易日報7.1104。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人華春瑩宣布，經中歐雙方商定，第二十四次中國-歐盟領導人會晤將於12月7日在北京舉行。國家主席習近平將會見歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。國務院總理李強將同米歇爾和馮德萊恩共同主持會晤。中國外交部發言人汪文斌表示，本次會晤恰逢中歐建立全面戰略夥伴關係20周年和中歐領導人會晤機制建立25周年，中方期待此次領導人會晤發揮承前啟後，繼往開來的重要作用，通過戰略溝通增進理解互信，通過開拓創新加強互利合作，通過對話協商探討解決問題的思路，合作應對全球性挑戰。

2. 人民銀行行長長潘功勝今日在《人民日報》刊發題為《加快現代中央銀行制度建設，構建中國特色現代金融體系》的文章指出，要加快建設現代中央銀行制度，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，維護人民幣幣值穩定和金融穩定，促進充分就業和經濟增長。其中，在房地產市場方面，要一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，維護房地產市場穩健運行；為保障性住房等「三大工程」建設提供中長期低成本資金支持，完善住房租賃金融政策體系，加快構建房地產發展新模式。匯率方面，要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，增強匯率彈性，穩定市場預期，堅決對市場順周期、單邊行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

3. 中證監主席易會滿接受《新華社》專訪時表示，將推動股票發行註冊制走深走實；加大對高水平科技自立自強、現代化產業體系建設等重點領域的支持力度。加大力度推進投資端改革，吸引更多中長期資金入市，動態優化IPO定價、再融資、減持等制度安排，促進投融資動態平衡。堅守各交易所板塊定位，支持上海、深圳證券交易所建設世界一流交易所，高質量建設北京證券交易所，推動新三板和區域性股權市場制度和業務創新新。促進債券市場高質量發展，推動不動產投資信托基金（REITs）市場擴面提質。大力提高上市公司質量，扎實推動新一輪提高上市公司質量三年行動方案落地，突出中國特色公司治理建設。加強對股市交易行為、資金流向的監測，建立健全風險綜合研判和預警機制。

4. 近期傳出監管擬列房地產企業融資白名單，當中甚至包括數家已經出現違約的房企，有分析擔心引發更大的金融風險。惟內媒引述多位銀行人士消息指，目前商業銀行並沒有收到任何白名單相關文件；亦有個別銀行從業人員稱，監管方面確實草擬了一份涉房貸款的企業白名單，但這份名單更多是一種參考。至於外界有傳銀行可向白名單房企發放無抵押流貸，多數銀行和房企人士均對內媒表示可能性不大。另外，今早中國恒大在香港進行清盤聆訊，法院將聆訊延期至1月29日。

5. 據內媒報道，黃金珠寶品牌顯示其足金首飾金價達每克625元人民幣，再達年內高位，相較10天前上漲2.6%至3.1%。外圍黃金現貨此前去到每盎司2091.73美元，超過了2020年8月7日疫情期間創下的歷史高點。

6. 內媒指小米首款汽車上周已在北京亦莊工廠進入生產線驗證的第五個階段（PT5），該工廠要在12月完成裝車300輛的目標，比11月翻數倍，但這並非意味新車將在本月量產，新增產量主要是為了供應終端展車需要，量產時間將不會早於明年第一季。據報小米已規劃好三款汽車，將陸續在未來三年發布。前兩款為純電，內部代號分別為「摩德納」、「勒芒」；第三款是混合動力，內部代號為「昆侖」。

7. 4年前案值達300億元的承興系詐騙案，案中損失慘重的受害者諾亞控股認為，當年遭承興系以私刻公章等方式冒名行騙的京東集團也需要為案件負責，因而向法院發起訴訟，案件近日終於開庭審理。京東今日對外發表聲明，指控諾亞控股惡意起訴京東，誤導投資人和公眾，強調京東是毫不知情的受害者，京東相信法院會公正判決該案件。

8. 蔚來汽車科技（安徽）有限公司出現在工信部的車輛生產企業信用信息管理系統中，法人代表為蔚來總裁秦力洪，生產地址為安徽省合肥市經濟技術開發區白塔路299號，即蔚來與江淮汽車合作的兩座工廠其中一座（蔚來F2工廠）的所在地。有分析認為，這表示蔚來已獲得獨立造車資質。秦力洪稱暫沒任何信息可以發布。有接近蔚來的人士透露，這還不能代表蔚來已經正式獲得生產資質，按照規定，蔚來仍需取得發改委與工信部雙方的審批與考核。

撰文：經濟通中國組

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