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藥明生物(02269)今年目標收入增長遜預期，申請今早復牌

05/12/2023

　　藥明生物(02269)公布，儘管生物技術融資放緩導致生物技術行業呈個位數年增長率，且COVID-19相關項目收入下降及幾個重磅藥的生產延期，導致今年目標收入增長低於預期，但仍對未來前景保持樂觀，旨在於今年實現整體收入增長約10%。該集團昨天停牌，已向聯交所申請於今日上午9時正起恢復股份買賣。

 


　　該集團指，將繼續投資提升能力及產能，以在明年及2025年保持強勁的毛利及增長率，相信毛利率及增長率於今年最具挑戰，並預期明年下半年逐步回暖。該集團指，目前生產的項目中，潛在峰值銷售方面，3款有望達50億元(美元．下同)，兩款有望達30億元，3款有望達10億元。


　　該集團指，市場需求強勁，偶聯藥市場份額不斷攀升，今年和明年收入增長預期70%至75%和60%至65%，愛爾蘭的疫苗廠建設接近完成，預期可產生疫苗項目工藝轉移收入和廠房建設付款，又預期愛爾蘭基地於明年執行商業化生產，同時達到盈虧平衡，比原計劃提前一年達標。

 

撰文:經濟通市場國金組

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