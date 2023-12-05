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潘鐵珊：港股弱勢未完，恒指若失萬六關恐再下探久難見底

05/12/2023

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

 

　　隔晚（4日）美債回升刺激美股三大指數齊回落，金價亦由高位回調，或反映外圍市場氣氛暫緩和？現時資金由美股或其他風險資產食糊套現，轉而撈港股的機會大嗎？港股恒指短線已破底，中長線進一步下試下降通道底風險有幾高？國家新聞出版署公布11月國產網絡遊戲審批信息，共87款遊戲獲批版號，網易(09999)上榜但股王騰訊(00700)再次落選，印證騰訊遊戲皇者地位已失？網易身為後來者，足以威脅騰訊之位嗎？內地疫後手遊發展又面對甚麼困難？

 


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