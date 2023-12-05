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【大行炒D乜】藥明生物被踐踏，最熊大和睇$33，一表盡覽大行最新評級目標價

05/12/2023

 

 

 

 

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05/12/2023 10:27  《魚缸博客》藥明生物無故「拉閘」令市場恐慌，股價好易穿30銀

05/12/2023 10:13  《異動股》港交所再挫近5%創一年新低，恒指失守16500

05/12/2023 09:29  《中概異動》名創優品低開近11%，隔晚ADS挫逾14%

05/12/2023 09:24  《異動股》藥明生物復牌低開5%，公告指今年收入增長低於預期

05/12/2023 09:22  恒指低開39點報16606，藥明生物跌5%，華潤萬象升3%

05/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒９５億元，買中海油沽藥明生物

05/12/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】眾行勁削藥明生物目標，大摩下調影業股目標

01/12/2023 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》與吉利強強聯合，蔚來中短線上望８４銀

05/12/2023 09:39  《財資快訊》美電升報７﹒８１６０，一周拆息較上日軟３０基點

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2023 11:33
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2023 11:33
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/12/2023 11:33
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/12/2023 11:15
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