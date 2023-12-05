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《午市前瞻》資金持續流出難估底 名創優品跌至30元亦不宜撈底

05/12/2023

　　恒生指數半日報16353，跌292點或1.8%，主板成交近592億元。恒生中國企業指數報5621，跌82點或1.4%。恒生科技指數報3683，跌76點或2%。


　　恒指三大成交股份依次為藥明生物(02269)、騰訊(00700)及美團(03690)；藥明生物收報29.5元，跌3.65元或11%，成交35.56億元；騰訊收報309.6元，跌7.2元或2.3%，成交34.78億元；美團收報84.3元，跌2.15元或2.5%，成交24.53億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報70.25元，跌0.55元或0.8%，成交19.95億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(名創優品網頁截圖)

 

 溫鋼城：難講本周會否直抵16000

 

　　恒指失守16800後未能止血，今日繼續探底，半日已失守16500關口。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，現時市場信心低迷，連日下跌兼失守多個關口令市場早已意志消沉。雖然早前預計恒指今年最差見16000，但目前亦難講本周會否到達16000，因大市連日下跌，每日都有資金流出港股，後市難料。

 

名創優品非大型股份  跌完可再跌


　　隔晚名創優品(09896)ADS急挫逾14%，市傳公司執行副總裁李敏信減持公司股份，前後兩次共減持180萬股，若以每股25美元計算，套現約4500萬美元。今早名創優品低開近11%，其後跌幅急速擴大，半日最多跌超過26%。


　　溫鋼城指，近期有不少早前大升的股份遭獲利沽售，名創優品今年7至8月期間拗腰回升，一度高見60元，現時回落至大升前的橫行區頂部約35元。但他指如藥明生物(02269)昨日停牌前已大跌近24%，今日復牌照跌兼失30元關，故料名創優品今日即使守住35元，明日亦可繼續跌。

 

　　他指，初步可先以上述橫行區底部約30元為支持，但名創優品始終非主流股份，即使如藥明生物的藍籌都可以跌殘，名創優品被沽亦有可能更難看，不建議投資者於現時市況下冒險撈底，即使要吼亦不如吼同樣已跌殘的大型股份。

 

名創優品股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

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