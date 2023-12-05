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《神州經脈》穆迪降信用展望至負面，財政部表失望，滬指失守三千

05/12/2023

　　人民銀行今日（5日）進行2100億元（人民幣．下同）7天期逆回購，淨回籠2050億元，連續三個交易日收水共1.18萬億元。資金面緊缺下，滬綜指開盤後跌幅快速放大，半小時後一度曾穿3000點，時隔一個月再穿三千關口。恐慌情緒蔓延，外資流出一路擴大，雖然A股早市保持平穩，但到午後終於破功，跌幅進一步放大，三大指數跌幅集體超過1%，其後愈踩愈深，滬綜指全日跌幅高達1.67%，是10月19日以來最大單日跌幅，收報2972.3點，是10月26日以來新低。

 

（資料圖片）

 

　　深成指全日跌1.97%，創超過一個月新低，創業板指亦挫1.98%。

 

　　市場恐慌下，兩市全日成交8225億元，按日仍減少3.4%，至於陸股通今日淨流出超過75億元，是10月19日以來最高。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日震盪下跌，午後跌至近7.15關口，尾盤跌幅收窄，收報7.1420，較上個交易日4時30分收盤價跌58點子，創11月28日以來一周新低，全日在7.1374至7.1498之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報116點子，創11月28日以來一周新低，上個交易日報7.1011。

 

今日新聞精選

 

1. 國際評級機構穆迪確認中國A1長期本外幣發行人和優先無擔保評級，但將信用評級展望從「穩定」調整為「負面」，認為中央政府將會向財務困難的地方政府和國企提供財政支持，這對中國的財政、經濟和體制實力構成廣泛下行風險，並指展望下調反映了結構性和持續性的中期經濟增長放緩和房地產行業風險增加。中國財政部迅速回應指，中國經濟正在轉向高質量發展，中國經濟增長新動能正在發揮作用，中國有能力持續深化改革、應對風險挑戰，穆迪的擔憂是沒有必要的；今年中國防範化解地方政府債務風險的制度體系已經建立，地方政府違法違規無序舉債的蔓延擴張態勢得到初步遏制，地方政府債務處置工作取得積極成效；而近年房地產相關稅收雖有下降，但其佔地方一般公共預算收入的比重沒有大幅回落，房地產市場下行為地方一般公共預算和政府性基金預算帶來的影響是可控的、結構性的。

 

2. 隨著穩增長政策持續顯效，11月中國服務業擴張速度加快，景氣度回升。《財新》今日公布的11月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得51.5，較10月回升1.1個百分點，為近三個月以來最高。此前公布的11月財新中國製造業PMI上升1.2個百分點至50.7，重回擴張區間；兩大行業PMI同時反彈，帶動當月財新中國綜合PMI從10月的50升至51.6，均創近三個月來新高，反映中國企業生產經營活動改善。

 

3. 交通運輸部今發布《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》，旨在引導自動駕駛技術發展，規範自動駕駛汽車在運輸服務領域應用。在人員配備方面，指南提出，從事城市公共汽電車客運、道路旅客運輸經營的自動駕駛汽車應隨車配備1名駕駛員或運行安全保障人員。從事道路貨物運輸經營、出租汽車客運的有條件自動駕駛汽車、高度自動駕駛汽車應隨車配備1名安全員；從事出租車客運的完全自動駕駛汽車，在確保安全的前提下，經設區市人民政府同意，在指定的區域運營時可使用遠程安全員，遠程安全員人車比不得低於1:3。

 

4. 中國銀行表示，近期中國銀行黨委、管理層及相關機構主要負責人走訪綠城集團、龍湖集團、萬科、濱江集團、新城控股、美的置業、星河灣集團、大華集團、金輝集團等多家混合所有制及民營房企，圍繞深化銀企合作、金融助力房地產市場發展進行一對一交流。另外，郵儲銀行表示，近期該行通過一對一座談形式與八家房企深入交流，共商新形勢下房地產行業銀企合作新思路。根據會談情況，郵儲銀行第一時間下發非國有房企重點支持名單，明確業務策略，確保精準滴灌。重點支持房企公開市場債券融資、優質樓盤項目建設和經營性物業抵押貸款。

 

5. 在連跌4個月後，內地碳酸鋰期貨各合約昨日悉數跌停，跌破每噸10萬元關口，續創上市來新低。與7月下旬最高點每噸24.05萬元相比，累計跌幅已超過50%。廣州期貨交易所昨晚發布調整碳酸鋰期貨LC2401合約交易手續費標準和交易限額的通知。此外，碳酸鋰生產企業大受影響，目前江西多數碳酸鋰生產商在生產和銷售兩端都按下「暫停鍵」。

 

6. 自11月8日滬深交易所出台措施提高再融資門檻後，已經有至少16家A股公司公告終止定增事項，包括立訊精密、龍淨環保、傳藝科技等。不少公司表示，無法滿足再融資新規是定增「擱淺」的重要因素，例如前次募集資金使用比例較低，從而導致定增終止；公司當前股價處於低位，未來現金流充足，因而終止定增。此外，部分公司募集的資金單純用於補充流動資金，與新規中「投向主業」的要求相悖。

 

7. 諾亞控股就4年前「承興案」造成的損失，向被捲入事件的第三方京東發起民事起訴，案件近日開審的同時，雙方在網上大打輿論戰。京東此前指控諾亞控股惡意起訴京東，誤導投資人和公眾，認為自己「躺著也中槍」，諾亞控股旗下歌斐資產則發表聲明反駁，暗批對方試圖利用輿論煽動公眾情緒，影響案件審理，直指京東可以將自己「100%躺槍」的具體證據以合法合規的方式遞呈法院。

 

8. 國家新聞出版署下發11月份國產遊戲版號，共87個，網易的《世界之外》、閱文集團的《鬥破蒼穹：三年之約》、完美世界的《誅仙2》、愷英網絡的的《古怪的小雞》，中青寶的《蟻族戰紀》、《契約戰歌》及《米修斯之印》，均在名單上。截至12月4日，今年國產遊戲版號總量達到873個，但業內人士表示，版號常態化並未解決遊戲市場版號稀缺的問題。

 

撰文：經濟通中國組

 

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