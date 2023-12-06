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萬達電影母企獲上海儒意提全購，萬達將讓出控股權

06/12/2023

　　萬達集團繼續拋售資產。萬達電影(深:002739)今早停牌，半日收市後時段公布，公司間接控股股東北京萬達文化產業集團及其全資子公司、還有公司實際控制人王健林擬將其合計持有的公司控股股東北京萬達投資51%股權轉讓予上海儒意。

 


　　上海儒意為中國儒意(00136)的受控制結構實體，實控人為國內知名電影投資人柯利明，上海儒意今年7月已斥資22.62億元人民幣收購北京萬達投資49%，若上述轉讓股權事項最終實施完成，上海儒意將全資擁有北京萬達投資，萬達電影控制權將出現變更，不過王健林仍通過主要股東莘縣融智持有萬達電影部分股權。中國儒意半日在港股價升8.5%，報1.92港元。


　　萬達集團及王健林年中傳出財務困難，7月三度出售萬達電影股權，受讓方包括上文提及的儒意系。


　　萬達集團於2021年分拆出珠海萬達商管，並與投資者簽訂對賭協議，承諾珠海萬達商管要在今年內完成上市，但目前距離限期只有不到一個月，屆時投資人有權要求公司回購股權，涉及贖回金額可達約300億元人民幣，勢必對萬達造成嚴重的流動性壓力。此前市傳珠海萬達商管商討向投資者提供補償，以避免觸發回購。

 

撰文：經濟通中國組

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