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林家亨：穆迪下調本港評級展望對股市影響有限，料恒指會漸消化降級負面影響

07/12/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　國際評級機構穆迪（Moody's）繼調低中國政府信用評級展望至「負面」後，上日（6日）再將香港和澳門評級展望，由「穩定」下調至「負面」，惟確認香港的「Aa3」長期發行人評級；消息將再次拖累港股蒸發上日之反彈？為提按股市，港交所(00388)年初至上日已多番出招，惟成效並不顯著。最新提出「打風不停市」可行性難料？港股作為全球第四大股市，正面對多方面挑戰，恐進一步打擊港交所市值？由於供應過剩，碳酸鋰現貨期貨價格「雙殺」！電池級碳酸鋰上日回至均價每噸12.25萬元人民幣，較11月初累跌逾25％。鋰電池供應過剩問題恐維持一段長時間？鋰價易跌難升下，下方支持退守至甚麼水平？近日強勢的航運指數連續兩日回軟，但仍處相對高位。利好利淡因素並存下，如何衡量航運股前景？憧憬行業形勢好轉前，先決條件是航運股估值修復？

 


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