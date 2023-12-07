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穆迪將中國3家政策銀行、5家國有大行評級展望從穩定調整為負面

07/12/2023

　　國際評級機構穆迪因應此前將中國信用評級展望從「穩定」調整為「負面」後，再將8家中資銀行的評級展望由穩定調整為負面。

 
   


　　不過，穆迪在報告中表示，交通銀行(03328)(滬:601328)和招商銀行(03968)(滬:600036)的評級展望保持穩定。

 

撰文:經濟通中國組

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