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【ＦＩＩ峰會】恒隆陳啟宗：內地與沙特未來連繫將令人驚喜

07/12/2023

　　恒隆地產(00101)董事長陳啟宗出席沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所合辦PRIORITY亞洲峰會時表示，在中國崛起時，很驚訝看地沙特同時崛起，亦未曾想過中東發展這麼蓬勃，他認為兩地連繫未來會令人感驚喜。

 

 恒隆地產董事長陳啟宗Andrew攝）

 

　　談到科技發展，陳啟宗提到，科技不可逆轉並只可往前走。不過，雖然現時科技仍可控，但預計未來會更兇猛，擔心社會會否能夠適應變化，如Open AI，或會變成「更多的壞，更少的好」。他亦相信，科技令道德水平改變，相關轉變非常快，憂已出現反科學、反生物現象，形成道德鴻溝。此外，陳啟宗亦擔心在去全球化下，較小型國家或存在能源及資源問題

　

史美倫：香港及亞洲可良好連繫東西資本市場

　

　　港交所(00388)主席史美倫指出，在亞洲地區中，如中國、印度已為世界經濟引擎，加上中東地緣地位上升潛力，在資本市場迎接更好的集資趨勢下，香港及亞洲可良好連繫東、西兩邊的資本市場。她亦提到，在雙向資金流中可見，全球首15大資產管理規模（AUM）基金，其中5個位於亞洲，6個位於中東。

  

 


盈科拓展集團主席李澤楷Andrew攝）

 

李澤楷：新一代可受惠數字化，冀監管打擊金融騙案


　　盈科拓展集團主席李澤楷指出，科技採用在不同人口分布有異，如香港面對人口較老化，或會帶來一些不利。他亦提到，雖然印尼GDP較低，收入貢獻少於10％，但人口分布較年輕。不過，他相信，不論新一代出生率低，科技令服務成本大幅降低，任何人皆可在數字化下享受更好服務。

 

　　他指出，人工智能（AI）應可令度身訂造產品享更低成本，中、下階級人士亦可享受個人化服務。至於人工智能相關騙案，他認為金融騙案一直存在，並冀監管機構可打擊相關騙案。

 

撰文：經濟通採訪組

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