【收市短打】市況虛弱續尋底，港股動力有改善惟缺刺激消息？李振豪 : 等待內地刺激經濟政策 （有片）

嘉賓：東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪

穆迪降完中國評級展望，隨即再下調香港信貸評級展望至「負面」，加上美股隔晚高開低走，港股昨日（6日）反彈過百點後，今日（7日）再尋底創一年低位。恒指低開86點報16376，已為全日高位，跌幅隨即擴大，最多跌305點，低見16157，再創去年11月10日後超過一年新低，恒指最終收報16345，跌117點。成交減至890.37億元。李振豪認為，市場已經消化美國聯儲局明年減息的消息，明年減息100至125點子為市場預期之內，相關因素近期更出現炒過龍情況，他提醒投資者，在聯儲局下周議息期間，美債息或會出現抽高的情況，息口敏感股將有沽壓。長遠而言，有一板塊在進入減息周期將有較好表現，可作防守性部署。他又強調，大市向上動力有改善，只是現階段乏刺激消息推高指數，現應耐心等待內地刺激經濟政策。

立即去片：https://youtu.be/pzVnyvPyEcQ

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即參加