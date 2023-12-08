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藥明生物(02269)昨首斥近4億元購回1316萬股

08/12/2023

　　藥明生物(02269)公布，有關建議以不超過6億美元總價格購回股份後，該集團申報於昨天首度斥約3.9億元購回1316.1萬股，佔約0.3%股權。

 


　　該集團指，每股購回最高價30元，最低價28.65元。該集團昨天收報29.95元，跌約2.4%，成交額約20.7億元。

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