《午市前瞻》恒指缺乏好消息萬六難撐 領展受北上消費熱潮打擊

恒生指數半日報16379，升33點或0.2%，主板成交逾411億元。恒生中國企業指數報5613，跌1點或不足0.1%。恒生科技指數報3729，升9點或0.3%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報306.2元，跌1.6元或0.5%，成交25.93億元；美團收報85.2元，跌0.9元或1%，成交14.83億元；阿里收報70.65元，升0.95元或1.4%，成交12.78億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

(領展網頁截圖)



連敬涵：白名單僅屬傳聞且無好消息



市場觀望外圍經濟數據，恒指半日高開低走，成交不足500億元。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，現時恒指失守16000機會仍大，因11月至今仍未有確實的重大利好消息出現，曾經出現的內房白名單亦流於傳聞，加上內地經濟數據參差，多隻重要股份都被減持，整體股市有較大沽壓。他亦提到，目前恒指牛證街貨仍多，預計淡方仍有意殺低至16000水平。



領展早已為市場所唾棄



領展(00823)公布截至9月30日止6個月中期分派之分派再投資計劃，每一新基金單位發行價為38.57元，相等於基金單位由11月24日起連續10個交易日之成交量加權平均收市價，較上日收市價溢價約2.17%。領展股價近日沿百天線回落，今日輕微彈升逾1%，但連敬涵直言領展早已遭市場唾棄，自跌穿供股價後，市場信心盡失，未來難獲支持。



連敬涵又指領展基本因素較差，近來港人北上意欲提升，令依賴民生消費的領展首當其衝，領展旗下商舖再經濟實惠都不及內地便宜，故領展短期內盈利增長勢將受壓，投資者不宜入手。

領展股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

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