《神州經脈》政治局定調明年經濟工作以進促穩，赴華簽證臨時降費

人民銀行全周收水10590億元（人民幣．下同），規模為近兩個月最大。滬深股市今早（8日）低開，科技股反彈帶動拉漲，不過午後汽車、消費類股份跌幅顯著，好淡爭持下滬綜指全日升0.11%，報2969.56點，中斷四連跌，深成指升0.36%，創業板指升0.8%。

（資料圖片）

以全周來看，滬綜指仍然下跌2.05%，不但是連續三周下跌，而且是近兩個月以來最大單周跌幅。回顧一周市況，由於國際評級機構罕有將中國主權信用展望從穩定轉至負面，連帶將一系列央企、地方國企和多家大型民企的展望下調至負面，引發市場信心風險，中國當局則批評穆迪的判斷存在偏見和誤讀，堅持中國經濟環境仍穩中向好。

值得留意的是兩市全日成交9618億元，按日大增17.3%，為約半個月新高，陸股通淨流入4.6億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤小跌，午後跌幅擴大，尾盤跌破7.16，尾盤時段，收盤報7.1607，較上個交易日4時30分收盤價跌94點子，創11月20日以來近三周新低，全日在7.1479至7.1636之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1123，較上個交易日升53點子，止三連跌，上個交易日報7.1176。

今日新聞精選

1. 中共中央政治局今日召開會議，分析研究2024年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。要增強宏觀政策取向一致性，加強經濟宣傳和輿論引導。要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。要擴大高水平對外開放，鞏固外貿外資基本盤。要持續有效防範化解重點領域風險，堅決守住不發生系統性風險的底線。要堅持盡力而為、量力而行，切實保障和改善民生。

2. 中國外交部領事保護中心官方微博「領事直通車」今午發文稱，中國駐外使領館自2023年12月11日（下周一）至2024年12月31日，按現行收費標準的75%收取來華簽證費。具體情況可向中國駐當地使領館諮詢。領事直通車表示，自2023年1月8日對新冠病毒感染實施「乙類乙管」後，中國政府持續優化外國人來華簽證和入境政策，促進中外人員往來，今次減收來華簽證費為臨時措施。

3. 摩根士丹利中國A股基金（CAF）8日凌晨宣布，將自購至多20%的流通股，購買價格為基金每股淨資產價值（NAV）的98.5%，按最新收盤價約合5100萬美元（折合3.6億元人民幣）。自購將從2024年1月22日開始，並在2024年2月20日前結束。CAF在正常情況下，其資產至少80%投資於A股，以尋求資本增值。基金官網顯示，截至今年10月底，CAF的最大持倉包括貴州茅台，持倉比例為7.87%，跟隨其後的是長江電力、格力電器、招商銀行。

4. 據內媒報道，廣汽集團旗下新能源車公司廣汽埃安目前正申報工信部L3級自動駕駛試點，旗下昊鉑HT有望成為第一批獲得L3級自動駕駛試點實證的車型。此外，埃安計劃2025年實現L4級的自動駕駛。另外，據報在2023年世界新能源汽車大會期間，大眾汽車集團（中國）和海南省人民政府簽署框架協議，以鞏固和擴大雙方在汽車產業及移動出行領域的合作；華為數字能源則宣布，計劃於2024年在全國340多個城市和主要公路部署超過10萬個華為全液冷超快充充電樁，實現「有路的地方就有高質量充電」。

5. 距離珠海萬達商管上市限期只有不到一個月，萬達集團面對高達300億元的贖回壓力，據《彭博》報道，大連萬達集團此前懇求延期回購但遭投資者拒絕，萬達再向投資者提出優化方案，包括向投資人發放約佔公司市值一半的新股，涉及價值約1000億元，此舉可能導致實控人王健林放棄對珠海萬達商管的控股權，並可能引入新投資者。

6. 美國公用事業公司杜克能源(Duke Energy)周三（6日）以構成潛在安全威脅為由，宣布停用寧德時代生產的大型電池，指已經切斷了有關電池與北卡羅來納州海軍陸戰隊勒瓊營的連接。寧德時代方面回應稱，有關寧德時代電池構成安全威脅的說法，是錯誤和具有誤導性的。寧德時代強調，出售給美國的儲能產品僅包含「無源」設備，沒有配備通信接口。這意味著這些設備不受到外部電訊號的控制，寧德時代在美國的業務和產品不會以任何方式收集、出售或共享數據；而且，寧德時代的產品已經通過了嚴格的安全保障審查，包括美國相關部門和企業的審查。

7. 商務部部長助理唐文弘今日在國務院政策例行吹風會上表示，國務院日前發布的《全面對接國際高標準經貿規則，推進上海自貿區高水平制度型開放總體方案》提出80項措施，主動全面對接高標準規則，進一步加大壓力測試力度，深化國內相關領域改革，推進高水平制度型開放。具體來說，一是加快服務貿易擴大開放。二是提升貨物貿易自由化便利化水平。三是率先實施高標準數字貿易規則。四是加強知識產權保護。五是推進政府採購領域改革。六是推動相關「邊境後」管理制度改革。七是加強風險防控體系建設。

8. 深圳全球招商大會今日在深圳國際會展中心舉行。本屆大會洽談簽約超過380個項目，涉及投資額過萬億元人民幣。一批重大項目展示了簽約成果，包括：美國星巴克中國創新科技中心、國藥GE高端醫療影像設備先進製造基地、中國農發集團漁業總部、中國稀土集團創新總部基地、寧德時代重卡騏驥換電全球總部、復星醫藥集團大灣區總部等。

撰文：經濟通中國組

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