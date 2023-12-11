區議會選舉|區議會選舉懶人包(不斷更新)

區議會選舉投票結束。區議會選舉地區委員會界別結果全部出爐。18區共有228名候選人，以全票制選出176席；民建聯成為大贏家，派出77人，當中68人勝出，其中北區7人全部當選；其次為新民黨，派出12人，當中10人當選。

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09:27



區選昨日(10)日舉行，社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發、內務副主席余煒彬在中環被捕，並帶往中區警署調查。廉政公署發稿證實，3名人士，因涉嫌觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條被廉署拘捕，案件已交由廉署接手調查。(閱讀更多)

09:22



涉嫌在網上煽惑他人在區議會選舉投無效票，觸犯《選舉(舞弊及非法行為)條例》。被捕夫婦同為41歲，女子任職衞生署文書主任，男子無業，他們在區議會選舉期間，涉嫌在一個網上社交平台專頁留言，煽惑選民在選票上蓋3個或以上「剔」號，煽惑他人在該選舉中投無效票。(閱讀更多)

09:21



今屆區選，政府向投票選民送贈心意卡，而網上二手買賣平台Carousell上有人以500元出售心意卡，商品描述為「留低嘅只係一份心意，而唔係負擔」；亦有人免費在平台免費送出心意卡。(閱讀更多)

09:19

表列地區委員會界別區選結果(閱讀更多)

09:11

北區蝴蝶山選區，由民建聯姚銘和首次參選的公屋居民關愛會粉嶺辦事處主任宋冰冰勝出，其中姚銘取得壓倒性的20053票，相當於當區總有效選票的近七成，成為「票王」；宋冰冰取得3820票，同樣贏得議席。香港新方向李嘉駿以近800票之差，聯同報稱無政治聯繫的胡玉貞落敗。(閱讀更多)

09:04



區議會選舉結束。國務院港澳辦表示，今次是特區重塑區議會制度後的首次區議會選舉，必將為香港特區完善地區治理、提升為民服務，進一步為夯實由治及興社會基礎注入強大動能(閱讀更多)

08:49



民建聯的穆家駿翻盤當選，李碧儀亦成功「冧莊」，但無綫藝人、自由黨宋芝齡及亞視高層、新民黨的黃守東均落選。(閱讀更多)

08:46



全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗認為投票率不錯，形容是預料之中。



他表示，2021年立法會選舉投票率約三成多，區選的投票率略低於立法會選舉合理，因為市民比較重視立法會選舉，亦較熟悉立法會選舉的候選人。他又表示，投票率受很多因素影響，現時社會已經回復穩定，是愛國者治港，市民可能會覺得「邊個贏都無所謂」。（閱讀更多）

08:32

區議會選舉地區委員會界別結果全部出爐。18區共有228名候選人，以全票制選出176席；民建聯成為大贏家，派出77人，當中68人勝出，其中北區7人全部當選；其次為新民黨，派出12人，當中10人當選。

工聯會有21人參選地委會界別，僅9人勝出；自由黨贏得2席，勞聯有1席，公屋聯會亦有1人在觀塘區勝出。

另外，有8名當選者為現任區議員，今次轉往地委界參選亦成功連任。

08:19



九龍區選區民建聯為大贏家





深水埗西選區，民建聯何坤洲以超過1.5萬票成功連任，報稱獨立的胡詩韻亦以逾9千票當選；報稱獨立的社工鍾宇軒和經民聯黃永威落敗。深水埗東選區，民建聯林偉文和經民聯陳國偉當選，勞聯張瑩瑩和報稱獨立的李頴彰敗選。



九龍城北選區，九龍城區居民聯會的林博及民建聯關浩洋，均在上屆敗選後今屆再挑戰，雙雙成功當選。工聯會鄧巧彤就連續兩屆落敗，獨立候選人林淑芳亦落選；至於九龍城南選區，經民聯李超宇及民建聯吳寶強當選，獨立候選人謝敏婷及香港新方向的馬志恆敗選。



黃大仙東選區方面，工聯會譚美普及民建聯越毅強勝選，莫嘉傑及香港新方向的蘇靖然落敗。黃大仙西，民建聯潘卓斌和東九龍居民委員會的楊諾軒當選，香港新方向的黃樂妍及工聯會李忠澤落敗。





灣仔區藝人宋芝齡票數輸一半落敗





東區康灣選區，民建聯李清霞連任，工聯會吳清清今屆再戰成功當選。新民黨林梓鴻則未能扭轉上屆落選的結果。灣仔選區，民建聯穆家駿及爭取連任、報稱獨立候選人的李碧儀當選，得票均逾6千票，藝人宋芝齡則僅得3千多票落敗。





新界區沙田東選區最快有結果





首個有正式結果的沙田東選區，新民黨姚嘉俊及民建聯朱煥釗當選，經民聯周秉謙落敗。西貢區議會將軍澳南選區，上屆落敗的工聯會黃遠康今屆當選，民建聯施彬彬亦當選，專業動力李思朗及董启真敗選。



屯門北選區，民建聯賴嘉汶及新民黨蘇嘉雯勝選連任，勞聯陳萬聯應敗選。沙田南選區，工聯會古偉冰及以新民黨的林宇星勝選，民建聯祝慶台和報稱獨立的蔡偉浩落敗；沙田北選區，新民黨羅伊琳和民建聯蔡惠誠勝選，工聯會方浩良落敗。

08:09



小組三個月內提交報告





李家超凌晨巡視銅鑼灣皇仁書院點票站時指，非常重視電子選民登記冊系統故障一事，已要求選管會主席在按《選舉管理委員會條例》於選舉完成後三個月內向他提交的報告中，詳細匯報調查結果。



專責調查小組將由資深大律師文本立領導，成員包括政府資訊科技總監辦公室、選舉事務處，以及警方網絡安全及科技罪案調查科人員。他期望小組全力找出問題根源，確保日後可以認真防範，將來不再發生同類事件。





對於百多萬名選民投票感開心





整體而言，李家超認為這次選舉達到公平、公正、廉潔、安全、有序的原定目標。對百多萬名選民投票、積極履行公民責任，他表示高興。



他認為整個選舉十分成功，不應因系統故障而忽略市民的參與度、各方面的組織度、每名參與人員的投入度，以至獲選區議員的優質性。

撰文：經濟通採訪組

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