內房困局|楊惠妍：家族肯定會「砸鍋賣鐵」支持碧桂園

碧桂園(02007)8日晚在公眾號發文稱，集團董事局主席楊惠妍在12月的集團管理會議上表態：「家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司，公司會努力探索出一條盡快恢復正常經營的有效路徑」。



楊惠妍在12月的集團管理會議上提出，未來12個月內，碧桂園有保交付、保經營、保信用三項主要工作。



今年保交付目標70萬套難以完成





2023年前11個月，碧桂園集團累計交付房屋約50萬套，累計交付面積達6043萬平方米，涉及31個省，240個城市。碧桂園在2023年初提出保交付的目標是70萬套。如今距離2023年結束僅剩下不到一個月，碧桂園要想如期完成目標，存在較大困難。楊惠妍在集團管理會議上透露，在未來的12個月，交付工作會進入深水區，2024年碧桂園交付量預計超過40萬套，數量仍然龐大。



在保經營方面，碧桂園正在開源節流。碧桂園方面稱，在2023年，碧桂園盡最大努力削減行政費用開銷，總額較2021年大幅下降近六成。公司總裁莫斌在會議上稱，銷售是真正的「造血」。碧桂園要把握年底12月的銷售關鍵節點，加大現樓去化，調動全民營銷，努力突破專項盤活，促進現金的回籠；要盯緊年末回款，做好年底逾期應收款的清收。





楊惠妍：未來十年碧桂園仍將持續保持正資產





在保信用方面，楊惠妍稱，近期，碧桂園集團管理層與財務部門對公司經營可能面臨的極端情況進行了模擬分析。「保守計算的情況下，只要我們的存貨資產正常銷售，即使假設我們不買地、稅收沒有減免，不考慮新增業務貢獻，未來十年碧桂園仍將持續保持正資產。」楊惠妍稱，她對公司修復資產負債表「非常有信心」。

撰文：經濟通中國組

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