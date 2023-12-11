  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒指急跌逾300點穿16000，再創逾一年新低，港交所挫4%

11/12/2023

　　恒指12月以來未改頹勢，日前評級機構穆迪接連下調中國及香港務的評級展望，引發市場對兩地市場前景憂慮，加劇港股跌勢。市場好消息缺乏之下港股愈來跌愈深，今日上午終失守16000重要心理關口，暫低見15982。

 


　　港股連日下跌拖累重磅股走勢，港交所(00388)首當其衝捱沽，今日進一步失守240元心理關口，曾挫逾4%暫低見238.2元，現跌3.5%，報239.6元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅6.7%。其餘金融重磅股同跌；友邦(01299)跌0.9%，報63.25元；滙控(00005)升0.2%，報60.1元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅1.5%。

李寧花22億元購港總部捱沽

　　科技股跌幅更深；阿里(09988)跌3.8%，報67.8元；美團(03690)跌3.5%，報83.6元；騰訊(00700)跌1.9%，報299.8元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅3.8%；京東集團(09618)跌6%，報98.5元。


　　李寧(02331)宣布斥資22億元向恒地(00012)購入全幢大廈作為香港總部，但股價低開11%後不斷下跌，現跌15.3%，報18.08元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅18.2%；盤中低見17.88元逾三年半新低。其餘消費股受中國經濟前景向淡拖累向下；安踏體育(02020)跌2.4%，報71.65元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.7%；海底撈(06862)跌3.3%，報14.02元。


　　現時，恒生指數報15992，跌341點或跌2.1%，主板成交近373億元。國企指數報5452，跌145點或跌2.6%。恒生科技指數報3617，跌88點或跌2.4%。


　　即月期指新報16017，跌336點，高水24點。即月國指期貨報5465，跌141點，高水13點。即月科指期貨新報3626，跌90點，高水28點。


　　上證綜合指數報2943，跌25點或跌0.9%，成交2053.03億元人民幣。


　　深證成份指數報9445，跌108點或跌1.1%，成交2589.67億元人民幣。

 

撰文:經濟通市場國金組

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00386

中國石油化工股份

3.790

異動股

06100

同道獵聘

5.360

異動股

00565

錦藝集團控股

0.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00386 中國石油化工股份
  • 3.790
  • 06100 同道獵聘
  • 5.370
  • 00565 錦藝集團控股
  • 0.213
  • 02359 藥明康德
  • 80.750
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.850
股份推介
  • 01415 高偉電子
  • 19.400
  • 目標︰$24.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 20.850
  • 目標︰$24.00
  • 01833 平安好醫生
  • 17.860
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 41.100
  • 目標︰$43.90
  • 02130 嘉泓物流
  • 6.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 68.200
  • 00700 騰訊控股
  • 300.000
  • 00388 香港交易所
  • 242.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.150
  • 00001 長和
  • 39.250
報章貼士
  • 00035 遠東發展
  • 1.370
  • 目標︰--
  • 03393 威勝控股
  • 3.180
  • 目標︰$3.40
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.020
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/12/2023 10:59  《Ａ股焦點》保利發展、萬科A跌3%，政治局會議未提房地產問題

11/12/2023 10:56  恒指急跌逾300點穿16000，再創逾一年新低，港交所挫4%

11/12/2023 09:41  《Ａ股行情》滬指跌幅快速擴大至1%，通脹數據弱引發市場恐慌

11/12/2023 09:28  京東創辦人劉強東公司內網留言：我不會躺平也希望兄弟們不會躺平

11/12/2023 09:26  恒指低開185點報16149，李寧急跌逾11%，聯想升近2%

11/12/2023 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒６９億元，買盈富沽小米

11/12/2023 08:50  【大行炒Ｄ乜】藥明生物遭海通削逾四成目標，京東物流被睇淡

08/12/2023 11:32  《嚟緊炒Ｄ乜》第三季經營利潤倍增，京東健康上望５２銀

11/12/2023 09:41  《財資快訊》美電升報７﹒８１１１，一周拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指急跌逾300點穿16000，再創逾一年新低，港交所挫4%
人氣文章

新聞>財經熱話

【減息進程】聯儲局減息時間表有變，美股回落難望見？
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫傑：恒指萬六點有支持，本周最樂觀或重返16800點水平
品味生活
生活
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

商業電郵｜同事、商業伙伴新婚、生子、得獎！教你撰寫祝賀Email打好關係！即學28個祝賀單字片語+3電郵範例
人氣文章

基金債券攻略．凌風

買房託收息，好過買樓收租
人氣文章

健康解「迷」

大雪氣溫急降！中醫分享飲食禁忌＋1湯水健脾益氣！冬天忌飲室溫水？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

Louis Vuitton時裝Show —— 星光大道終於有點星光
人氣文章

Fashion

Louis Vuitton全新Flight Mode系列：經典Keepall旅行袋、行李箱換上淡雅Monogram圖案！精緻保暖單品，冬日時尚出遊
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

五星酒店中菜廳「陳皮品味宴」！矜貴50年老陳皮花膠羊頭蹄羹、23年東甲陳皮芋蓉香酥鴨、15年茶坑陳皮鹹檸檬筍衣煮蟶子，嘗盡陳皮清幽香醇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
內地女生韓國校園誤挖有毒植物當「人參」吃！昏迷17小時原來是中毒反應！誤食後可以怎做？ 新文章
人氣文章
學童自殺 ︳ 首11個月獲31宗學生疑輕生亡個案，創5年新高！教育局推3層應急機制關注精神健康！家長、校方發現7大徵兆要留意
人氣文章
港產直播平台營造多元化購物體驗 Mixx Collection兩皇牌產品獲獎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 11:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 11:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 11:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2023 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/12/2023
恒指急跌逾300點穿16000，再創逾一年新低，港交所挫4%
人氣文章財經熱話11/12/2023
【減息進程】聯儲局減息時間表有變，美股回落難望見？
人氣文章開市Good Morning11/12/2023
溫傑：恒指萬六點有支持，本周最樂觀或重返16800點水平
人氣文章中國故事11/12/2023
內房困局|楊惠妍：家族肯定會「砸鍋賣鐵」支持碧桂園
人氣文章香港政情11/12/2023
區議會選舉|民建聯取得68個地委會議席，成大贏家
人氣文章香港政情11/12/2023
區議會選舉|區議會選舉懶人包(不斷更新)
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金