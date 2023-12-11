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中國太平：大灣區會成為解決香港養老問題重要平台

11/12/2023

　　中國太平(00966)表示，集團在政府資助養老以外提供了市場化的新型養老選擇，也會作為港人北上或者灣區養老重要的選擇之一。隨著社會福利、醫療支援覆蓋到更多的省市，中國太平覆蓋全國的養老社區網絡將會更好地為港澳居民提供優質的養老服務，變得更加具有吸引力。

 

 

大灣區會成為解決香港養老問題重要平台

 

　　對於內地養老對比港澳的優勢，中國太平表示，香港是全球人均壽命最長的地區之一，香港長者是全球居於安老院比例十分高的地區，各類養老院舍的資源與日益增長的養老需求之間存在差距，認為優質養老方案選擇不足，相比而言，內地養老方案可以為港人提供更為寬敞的養老院舍空間，更大的空間也意味著更為豐富的康養和娛樂設施，內地養老可為港人養老提供更多資源和選擇。

 

 

 

　　中國太平提及，醫康養生態圈建設是中國太平的重要戰略之一，將「保險＋大健康」以及「保險＋大養老」服務體系作為發展重點，在大灣區為港人提供養老服務，預期將會受到市場的歡迎，這不僅有助於解決香港養老的社會困境，還豐富了港人的養老生活選擇，相信大灣區會成為解決香港養老問題的重要平台。

 

「自建＋合作」康養社區達34家 覆蓋21省28市

 

上海梧桐人家

 

　　中國太平指出，在「保險＋大養老」方面，通過「輕重結合」的模式不斷豐富康養社區布局，構建多維度養老版圖。截至目前，「自建＋合作」康養社區已達到34家，服務網路覆蓋21省28市，相繼落成上海梧桐人家、三亞海棠人家、成都芙蓉人家、廣州木棉人家，自建康養社區提供床位超過9000張。在「保險＋大健康」領域，太平醫療健康股權投資基金持續運作，上海太平康復醫院運營水平持續提高，中國太平醫康養生態聯盟成員單位數量增至26家，涵蓋高端醫療、精準醫療、健康管理、養老服務、健康科技等領域領先企業。

 

經濟通記者吳仲賢上海直擊

 

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