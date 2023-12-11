【大行炒D乜】券商點睇金蝶國際？一Click就知道

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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 13:17
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 13:17
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/12/2023 13:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/12/2023 13:00
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