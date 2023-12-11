美國否決安理會停火決議，加沙近1.8萬人被殺

美國上周末行使否決權，阻止聯合國安理會通過一項呼籲加沙停火的決議。巴勒斯坦衛生部發言人周一（11日）表示，加沙巴人死亡人數已上升至17997人，受傷人數達到49229人。



阿拉伯國家上周五（8日）在安理會提出一項加沙停火協議案，美國是唯一投反對票的國家，並批評該決議沒有譴責哈馬斯10月7日發動的襲擊，稱其不會帶來和平。英國棄權，13個成員國投了贊成票。



普京與內塔尼亞胡通電不歡而散



另一方面，俄羅斯總統普京和以色列總理內塔尼亞胡周日（10日）進行了長時間電話交談，且不歡而散。根據以國總理辦公室發布的一份聲明，內塔尼亞胡在50分鐘的通話中，「強烈批評俄羅斯和伊朗之間的危險合作」，並對莫斯科在聯合國和其他國際機構中，採取反對以色列的立場表示不滿。



普京則批評以色列對加沙的報復性空襲和地面進攻。克里姆林宮表示，普京「重申了他反對和譴責一切形式恐怖主義的立場」。「與此同時，極為重要的一點是，打擊恐怖主義威脅不能給平民造成如此嚴重的後果。」

撰文：經濟通採訪組

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