金蝶國際漲逾一成，卡塔爾主權財富基金成第二大股東
11/12/2023
金蝶國際(00268)升10.2%，報11.44元，升穿100天線(11.338元)，最高價11.44元，最低價10.72元；成交2428萬股，成交金額2.67億元；主動買沽比率54:46，資金淨主動買入2106萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額960.52萬元，加權平均成交價10.978元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額1362萬元，加權平均成交價11.005元。
金蝶國際今早公布，以每股10.1元發行約1.55億股新股予卡塔爾國主權財富基金，成為第二大股東，集資約15.6億元。
集團指，每股作價比上周五（8日）收報10.38元折讓約2.7%，新股佔擴大後股本約4.26%，認購事項所得款項淨額約80%用作進行潛在資本市場交易，包括潛在收購和股份回購等，以及餘額用作一般營運及營運資金。該集團指，發行新股將進一步支持國際化戰略，優化資本結構。
現時，恒生科技指數報3683，跌22點或0.6%。
撰文:經濟通採訪組
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