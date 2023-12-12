連敬涵：料內地降準對股市刺激作用不大，恒指短期反彈幅度僅100－200點

嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

恒指上日（11日）低見15972點，再創今年新低，收市跌幅收窄至132點，報16201點，險守16200點，雖然目前已經處於超賣水平，但市場上利淡因素居多，加上牛熊重貨區已下移至15700－15799點，恒指仍有進一步向下的風險？本港新股市場集資額料減少54％，並跌出全球五大，如何影響大市氣氛？李寧(02331)上日跌逾13％，集團斥資22億收購北角商廈對集團發展屬利好抑或利淡因素？大行普遍認為收購屬負面消息，收購的部分資金來自於早前股東配股集資所得，上日股價大跌，反映股東對決策「唔收貨」？理想(02015)宣布已經完成全年交付量目標，並希望於12月挑戰5萬部的銷售目標，或對股價有短線提振作用？





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