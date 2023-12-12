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閱文購騰訊動漫資產兼擬回購，獲大行唱好股價飆升可看高一線？

12/12/2023

　　騰訊(00700)旗下以網路文學為主業的文化創意公司閱文集團(00772)宣布以6億人民幣收購騰訊動漫資產，另擬斥最多10億人民幣回購股份。有大行指，上述交易可為集團釋放動漫知識產權(IP)協同效應。閱文受消息刺激，今早(12日)股價飆近一成半，突破100天線，為表現最佳科指成分股，於科技股中可否看高一線呢？

 

（閱文集團網頁截圖）

 

斥6億人幣購騰訊動漫影視資產　另擬斥10億人幣回購


　　閱文集團公布，以6億人民幣向控股股東騰訊收購資產，所購資產包括APP平台資產、動畫項目、影視項目及從事動漫創作的米橙子的90%股權。於9月30日，資產帳面值為4.4億元，去年除稅前虧損約1.1億元。獨立估值師評估資產於9月底的評估價值為6億元。集團指，收購騰訊動漫的知識產權，將加入其內容生態，進一步充實精品內容矩陣。閱文是騰訊動漫目前最大的內容提供商，在騰訊動漫近3年收入前十的漫畫中，有5部改編自閱文的小說，集團計劃在未來利用人工智能(AI)來提高文學作品的動漫改編效率，並透過批量化改編進一步放大其文學作品的價值。


　　另閱文集團公布，建議在市場上進行股份回購計劃，最高資金總額10億元人民幣。根據回購授權最多可回購約1.01億股，回購計劃期間不超過12個月，資金來源為現有可利用的現金儲備及流動現金。集團指，市場上買賣的股份價值被低估，同時相信現有的財務資源可執行計劃，而保持良好的財務狀況下持續經營，反映董事會對公司前景有信心。

 

富瑞：購騰訊資產釋放動漫IP協同效應　予目標價48元

 

　　富瑞發表研報指，閱文集團斥6億元人民幣收購母企騰訊動漫平台資產，有關交易料將進一步擴大IP開發的內容組合、人才資源和效率，釋放動漫IP協同效應。上述資產於截至9月底止12個月期間收入約4.85億人民幣，預料將於今年實現小幅虧損，但於明年扭虧為盈。閱文集團與騰訊又會在短劇項目合作，目標在2023、24及25年分別推出40、100及160部短劇。

 

　　富瑞認為未來3年閱文將300個文學知識產權改編成漫畫或動畫的舉措進展穩固，其中260個作品預計將提前完成，給予閱文「買入」評級，目標價48元。

 

中金：有望豐富IP儲備　AI技術或提升IP商業化效率


　　中金則維持閱文集團「跑贏行業」評級，目標價47元。中金指，騰訊動漫是國內領先的動漫綜合平台，根據QuestMobile，其2023年11月MAU(月度活躍用戶數)為518萬人，位列動漫行業用戶規模第三名，已成功孵化多個頭部IP，包括《一人之下》、《狐妖小紅娘》等。另2023年11月閱文旗下APP起點讀書和騰訊動漫的重合用戶佔騰訊動漫用戶數的11.8%；騰訊動漫暢銷榜前30部漫畫中50%改編自閱文IP。動漫不僅自身是重要的IP源頭，網文用戶與動漫用戶也有匹配度，為後續影視、遊戲等形態的開發奠定視覺基礎。此次交易有望豐富閱文上游頭部IP的儲備，加速中腰部網文IP可視化。


　　中金又指，閱文AI技術或賦能小說動漫化改編，提升IP商業化的效率。公司於2023年6月升級組織架構，以積極擁抱AIGC(人工智能生成内容)技術，強化內容與平台聯動，並提升影視作品成功率；7月19日，公司發布閱文妙筆大模型及其應用產品作家助手妙筆版，賦能作家提升創作效率、關注更有創意性的高附加值環節。AIGC有望助推IP生態建設，加快多模態開發及品類協同性，結合騰訊動漫的IP儲備和產能，或提升IP生產效率並釋放價值。

陳樂怡：料短線最多見32.5元　往後要看變現能力及業績表現

 

　　信達國際研究部助理經理陳樂怡指，閱文收購騰訊動漫資產，市場認為可帶來協同效應，豐富集團IP儲備，刺激股價上升。事實上，集團一向希望將IP可視化及商業化，發展娛樂影視產業，並配合AIGC技術提升IP生產效率，更為此作了內部組織調動。雖然提到AIGC令人有想像空間，但短線變現能力、能否帶來收入增長仍有待觀察。畢竟集團上半年主要業務付費閱讀用戶雖有增長，但每戶平均每月收入下降，受經濟疲弱影響可能會繼續偏軟，至於第二大業務版權營運，則希望下半年隨新戲及新遊戲陸續推出而令收入有所改善。股價方面，閱文短線受收購消息刺激，最多或可升近11月高位32.5元，往後則要視乎業績表現，以及影視產品上市時間表方面有否新進展。

 

　　閱文半日升13.27%收報30.3元，成交2.78億元。騰訊則升0.72%報309.4元，成交17.78億元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

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