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鄧炳強：23條立法完善國安法律體系

12/12/2023

　　保安局長鄧炳強在接受傳媒訪問時指出，香港現在有國安法，而23條立法其實是跟國安法連成一體，成為保障國家安全的一個法律體系。因為23條裏面有七個罪項，其中兩個是分裂國家和顛覆國家政權罪，都包含在香港國安法裏面；其他還包括叛國、煽動、竊取國家機密，還有外國政治團體在香港的情況，以及香港政治團體和外國政治團體的勾結這方面，鄧炳強指需要立法來保障國家安全。

軟對抗每天都在發生

　　至於美國國會通過「香港制裁法案」要求將香港特區政府多名官員、法官和檢察官列入制裁名單，鄧炳強表示，美國因為地緣政治作出打壓，是在預期之中，亦指軟對抗是針對中央的全面管制權和香港政府的高度自治權，而搞軟對抗的人內心想危害國家安全，於是散布一些假消息，煽動香港市民對政府、對國家的仇恨，而這些軟對抗每天都在發生。

首10個月詐騙案急升

　　香港首10個月的罪案數字比去年同期上升超過30%，詐騙案超過一半，鄧炳強表示，以疫情之前的數字作對比，搶劫案、爆竊案、打架案等一些暴力案件事實上比2018年之前要少，最主要是詐騙案上升很多，亦指調查電訊相對比較困難，警方跟銀行界、電信界做了很多功夫。

撰文：經濟通採訪組

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