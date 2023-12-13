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【大行炒D乜】富瑞點評地產股，升新地信置評級目標價

13/12/2023

 

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2023 11:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2023 11:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2023 11:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/12/2023 10:55
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