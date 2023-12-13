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小米好消息不斷兼受惠國策，獲瑞銀升目標現價仍可吸？

13/12/2023

　　小米(01810)作為強勢科技股，近期股價亦要受大市拖累有所調整，惟始終公司好消息不斷，近兩日終見反彈。先是有市場研究機構數據顯示，小米11月手機市佔率位列國產品牌第一，於內地高端市場亦排第三，另市傳小米汽車本月28日舉行發布會。近日召開的中央經濟工作會議又提出要著力擴大國內需求，積極培育智能家居，提振新能源車、電子產品等大宗消費，小米料可受惠。小米近日獲瑞銀上調目標價至18元，或有望重回高位16元以上，可考慮吸納。

 

（Shutterstock）

 

中經會提出積極培育智能家居　提振新能源車電子產品消費

 

　　中央經濟工作會議12月11至12日在北京舉行，會議提出九大經濟工作，其中一大工作為著力擴大國內需求。要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點。穩定和擴大傳統消費，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費。

 

　　會議又提到要增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，優化消費環境。要以提高技術、能耗、排放等標準為牽引，推動大規模設備更新和消費品以舊換新。

 

機構：小米11月手機市佔位列國產品牌第一　內地高端市場排第三

 

　　市場研究機構BCI數據顯示，2023年11月(第44周-第48周)中國市場智能手機新機激活量2871萬台，同比增長12.7%。其中，蘋果以21.1%的市場份額位列第一，小米佔比18.3%位列國產品牌第一、總排名第二，激活量同比增長44.1%，達524.3萬台。榮耀、華為市場份額分別為14.06%、14%。


　　在4000元以上高端市場，蘋果、華為和小米市佔總額近九成。其中，蘋果以50.8%保持第一，華為排名第二(22.3%)，小米名列第三位(14.4%)。小米市佔率同比增長11.8%，增速排名第一。在小米14系列和華為Mate60系列衝擊下，蘋果在該市場的佔比同比減少21.2%。目前中國高端手機市場呈現出「蘋果、小米、華為」三強格局，小米與華為在高端市場快速崛起。

 

傳小米汽車本月28日開發布會　惟內部工作人員指時間未定

 

　　小紅書博主「電玩科技」日前發文，稱小米內部已經敲定本月28日在北京舉行小米汽車亮相發布會，將主要描述新車外觀、內飾設計、性能操控、智能座艙及智能駕駛等方面的賣點，屆時還會公布新車的預售價格，小米董事長雷軍已多次檢查現場用到的PPT，並將親自進行演講。不過，有汽車自媒體引述小米汽車內部工作人員稱，時間還沒定，確實在考慮這個時間點，但其他內容全是假的。


　　根據小米汽車在工信部申報的車型信息，小米汽車將有SU7、SU7 Pro和SU7 Max三款型號，分別配備比亞迪(01211)和寧德時代(深:300750)的動力電池。早前有內地傳媒引述消息指，小米汽車已實現小批量試生產，新車或於明年2月上市。

 

華為余承東諷友商抄襲　小米反擊斥與事實嚴重不符

 

　　另方面，小米近日與華為掀起「口水戰」，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東日前在2023華為花粉年會上批評「友商」對知識產權不夠尊重，簡單地改個名就當成自家產品，並舉例稱，「有些友商將雙旋水滴鉸鏈直接變成了龍骨鉸鏈，但實際上並沒有龍骨的存在」。據了解，小米今年發布的旗艦折疊屏手機小米MIX Fold3使用了龍骨轉軸。小米董事長雷軍稱，小米龍骨轉軸是小米深耕底層核心技術的成果之一。華為則在今年發布的折疊屏手機Mate X3上搭載自研的最新一代雙旋水滴鉸鏈，據報可以做到「輕薄平整，開合自如」。

 

　　對於余承東的言論，小米微博「小米公司發言人」發聲明批評，余承東無端針對小米龍骨轉軸技術發布不實言論，與事實嚴重不符。聲明強調，龍骨轉軸是小米自研的全新一代折疊轉軸，業內首創3級桿組結構，無論是設計思路，還是機械結構，均與余承東所講的雙旋水滴鉸鏈完全不同。雖然雙旋水滴鉸鏈申請專利日期較早，但公開日期卻遲於龍骨轉軸發布日。小米促請余承東遵循「科學與嚴謹」的基本規則，勿再抹黑同行、誤導公眾。

 

瑞銀：小米技術差異化維持高端滲透率　目標價升至18元

 

　　瑞銀近日發表研報指，根據該行對消費者智能手機的調查，全球12個月購買意欲大致穩定在39%，較第二季的41%按季略為下降。當中，中國消費者購買意欲按年顯著上升至59%。全球預期更換手機周期小幅增長至2.48年，但中國情況則有所收窄，該行對中國智能手機需求保持正面。該行對今明兩年全球智能手機出貨量預測略為調整至11.5億及11.9億部，按年跌4%與升3%，料復甦情況將持續至明年以後，料2025年出貨量按年增長2%至12.1億部。


　　瑞銀又指，小米技術差異化維持高端滲透率，其高端智能手機策略和執行符合中國向中高端市場轉變的購買趨勢。除了其HyperOS和家庭物聯網生態系統的差異化外，小米於高端智能手機(如小米14)上採用愈來愈多自主開發技術，相信公司可繼續獲得高端市場份額。預期小米全球市佔率將於2025年升至14%，相對於今年低於13%；高端銷量將上升至15%，相對於去年低於12%。而更高的滲透率及高端手機規模將支持長期毛利率達13%至15%水平。料小米將於明年第二季成為首家擁有智能手機、家庭物聯網和智能電動車的消費品牌，將是一項重大成就，目標價由16元升至18元，維持「買入」評級。


　　國泰君安則稱，隨著2024年消費電子周期回暖，小米手機出貨量有望持續提升。另公司在語音體系和自研大模型上取得突破，積極探索混合AI的發展路徑，致力實現「深耕底層技術、長期持續投入、軟硬深度融合、AI全面賦能」的戰略目標，予「增持」評級，目標價19.1元。

 

熊麗萍：受手機家電汽車三大業務因素支撐　短線或重上16元

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指小米股價已由高位調整很多，之前跌至約14元應已見低位，可繼續留意。事實上，小米現價仍有其價值，過去幾個月其推出的新手機價錢雖不便宜，但市場反應很好。家電產品及新能源車方面，今次中經會提到是推動消費兩大重點，而「人車家」生態圈是小米主要業務模式，包括手機、家電及汽車，與華為及比亞迪的業務模式宥些不同。

 

　　熊麗萍續指，小米預計明年會推出汽車，若再加上經濟好轉令家電銷售增加，公司明年增長樂觀。不過，小米汽車未推出大家反而有很多憧憬，推出後就要看車型、部件及駕駛上用到的科技等是否令市場滿意，到時對股價會有另一次影響，現階段則仍受上述三大業務因素支撐，股價經較深調整後有機會回升，如信心不大可作短線部署，望重上16元以上。

 

　　小米半日升1.84%收報15.44元，最多升3.17%至15.64元，連升兩日，累升6.04%，成交8.74億元。其他重磅科技股卻普遍下跌，騰訊(00700)跌0.9%報308.6元，阿里巴巴(09988)跌0.93%報69.45元，美團(03690)跌2.54%報82.45元，京東(09618)跌2.29%報98元，百度(09888)跌0.36%報110.1元，惟網易(09999)升1.51%報168元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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