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《午市前瞻》恒指博反彈目標16800 四大行受內房拖累有限可吼

13/12/2023

　　恒生指數半日報16252，跌121點或0.7%，主板成交逾369億元。恒生中國企業指數報5558，跌56點或1%。恒生科技指數報3699，跌30點或0.8%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及小米(01810)；騰訊收報308.6元，跌2.8元或0.9%，成交17.23億元；美團收報82.45元，跌2.15元或2.5%，成交10.61億元；小米收報15.44元，升0.28元或1.8%，成交8.74億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及小米。

 

(工商銀行網頁截圖)

 

溫鋼城：恒指市盈率低再跌空間有限

 

　　港股反彈一日後隨即掉頭，半日市況偏軟，跌逾100點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市況疲弱難保不會再跌穿16000，但目前恒指市盈率已跌至約8倍，估值便宜，預計再向下空間已不大，即使再跌亦有信心重上現水平。


　　他指，本月恒指已跌約4%，預計約會出現一定技術反彈，加上年尾有粉飾櫥窗因素帶動，相信下周將有反彈力量出現。他預期，待內地公布三頭馬車數據後，有可能出現的負面消息都過去後，投資者便可以開始在16000附近入市博反彈，初步目標為16800，最樂觀可見50天線約17300水平。


內房最壞時間料已過去


　　一連兩日中央經濟工作會議圓滿舉行，但相比去年的萬眾期待，今年市場的關注度相對較低。溫鋼城指會議後公布的消息亦與目前措施相若，未見有太大突破，故內房板塊普遍表現受壓。他認為內房至今年底前都會受壓，亦不排除進一步變差。他指，內房債限期普遍為三年，預計不少內房債仍最少仍有一年時間要捱，但料最壞時間已經過去。 

 

　　內房問題未解決，連帶穩健的內銀板塊亦被認為要替房企融資而被市場看淡，但溫鋼城認為內銀股現價值博，以四大行為例，預期即使要向房企借款，幅度亦不會大，影響有限。他指，股海翻波期間最好部署有息股份才穩陣，當中推薦建行(00939)，區間底部約4.4元可以入手，4.28元止蝕。


　　他建議，部署內銀股最好亦以四大行為主，其餘工行(01398)、中行(03988)亦可於區間底部入手，持有至收息過後。

 

工商銀行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

建設銀行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧桂園股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 龍湖股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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