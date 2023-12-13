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【FOCUS】休克療法 VS 標本緩急，中經會定明年方法論

13/12/2023

 

　　阿根廷新總統米萊(Javier Milei)周二（12日）斷然扣下「休克療法」扳機之際，中國接連召開的政治局會議、中央經濟工作會議，卻著眼「標本緩急」。面對重重困難和挑戰，明年經濟工作到底何為標，何為本；孰應急，孰應緩？一些關鍵提法值得留意。

以進促穩，先立後破

　　去年中央經濟工作會議提及的「三重壓力（需求收縮、供給衝擊、預期轉弱）」縈繞不去，周一至二（11日至12日）連續兩日召開的2023年中經會最新把脈指，「有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱」；新增「風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點」，並將外部環境「動盪不安」的表述改為「複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。

 


　　大氣候未見改善且更風高浪急，儘管自2013年即確定的「穩中求進」宏觀應對總基調未改，但「方法論」卻悄變：一方面，以轉方式、調結構、提質量、增效益的「進」，促進預期、增長、就業的「穩」；另一方面，強調「先立後破」，統籌「高質量發展」和「高水平安全」的良性互動和動態平衡。

非經濟性政策納評估

　　從60年代的「大破大立、不破不立」，到80年代的「摸著石頭過河」，再到「先立後破」，有何啟示？看看前兩次提及「先立後破」，分別是2021年7月政治局會議的「修正運動式減碳、先立後破」，以及2021年底中經會的「調整政策和推動改革要掌握好時度效，堅持先立後破、穩紮穩打」。


　　今次「先立後破」獲升至與「穩中求進、以進促穩」並列的總工作綱領，加上會議首提「加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合」，「把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估」，顯示決策層有意在新舊動能轉換的陣痛期，避免過度偏向「高質量發展」，而對「高水平安全」產生反效果。

產業政策成首要任務

　　鑑於最新中經會在「穩」的基調下強調「進」和「立」，明年經濟工作的首個著力點就確定為「以科技創新引領現代化產業體系建構」，提出「以顛覆性技術與尖端技術催生新產業、新模式、新動能」，「強化國家重大戰略任務財力保障」，「落實好結構性減稅降費，重點支持科技創新和製造業發展」等。

 


　　哪些產業將受惠？除了本欄昨日提及的人工智能晶片國產化布局，另包括生物製造、商業航天、低空經濟、量子、生命科學等。值得留意的是，去年獲中經會列為「加快前沿技術研發和應用推廣」的「新能源」，今次僅籠統歸為綠色技術，背後是太陽能組件、動力電池產能過剩的陰霾。


　　此外，繼最高層10月在推動長江經濟帶高質量發展座談會上稱，「在重點領域推動一批重大改革」後，今次中經會再將「深化重點領域改革」列為明年重點工作第三位，料涉及民企、財稅體制、金融體制。

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