《午市前瞻》恒指企穩16600方突破 金價高位徘徊難望大升

恒生指數半日報16408，升179點或1.1%，主板成交逾566億元。恒生中國企業指數報5588，升37點或0.7%。恒生科技指數報3726，升40點或1.1%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及小米(01810)；騰訊收報306.8元，跌0.2元或不足0.1%，成交26.5億元；友邦收報65元，升1.9元或3%，成交12.75億元；小米收報16.2元，升0.66元或4.2%，成交12.36億元。國指三大成交股份依次為騰訊、小米及阿里(09988)；阿里收報69.15元，跌0.25元或0.4%，成交11.58億元。科指三大成交股份依次為騰訊、小米及阿里。

(山東黃金網頁截圖)

葉尚志：恒指16600為好淡關鍵



美國聯儲局維持利率不變，最新公布點陣圖暗示明年有望減息0.75厘，刺激道指突破37000點，創下收市新高。港股半日升幅一度超過300點，中午收市前升幅稍為收窄至近180點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指上方關關難過，雖然聯儲局消息利好，但港股氣氛謹慎，恒指初步16600見阻力。



他指，港股本月其實具備見底條件，恒指市盈率及周息率都已落入吸引水平，無奈市場氣氛偏淡，短線16600較為關鍵，為近日恒指淡倉較重比例水平，如恒指能企穩16600，淡方被迫補倉將有利恒指向上突破。



金股未必跟足金價 黃金ETF亦難有肉食



聯儲局放鴿後，國際金價彈升逾1%，重返每盎司2000美元以上，金礦股受惠拉升。葉尚志指，金價受聯儲局鴿派消息刺激向上，未來市場繼續憧憬減息將有利金價表現，地緣政治亦會支持金價。但他認為，目前金價仍然接近歷史高位，雖然有望再創新高，但升幅始終有限，預計短期將於高位徘徊。



另一方面，金礦股今日普遍向上，招金(01818)半日升逾6%。但葉尚志指，黃金股雖受金價左右，但整體走勢並非跟足，不宜因金價彈升而跟入金股。至於SPDR黃金ETF(02840)，葉尚志認為，如看好金價可以入手，但預料金價未必會大升，故買入黃金ETF亦難望有太大升幅。

山東黃金股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

紫金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

招金礦業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組



【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱