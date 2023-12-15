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工展會2023 日本命力新品登場 全城至強購物盛事

15/12/2023

 

由香港中華廠商聯合會舉辦的年度盛事「工展會 2023」，一連 24 日 （2023 年 12 月 16 日至 2024 年 1 月 8 日）於香港銅鑼灣維多利亞公園舉行。今年日本命力迎來第 26 個週年，誠邀大家在工展會見面，盡享多項驚喜禮遇，包括尊貴購物禮遇、免費專業 營養師健康評估：PASESA心血管檢測、血壓及血氧檢測、骨質密度測試等。美容保健區 攤位：5C 63-64, 67-68。

日本製降醣素全面改善醣份水平
近年愈來愈多香港人受高醣水平影響而忽視高醣問題，暴露於心血管受損的風險之中。日本命力推出由日本製造的「降醣素」，含有四大特效配方，嚴選皇室御用珍稀成份—五層龍、桑葉、白腎豆和酵母精華，精心研製獨家控醣配方，通過抑制澱粉消化酶，阻隔醣及澱粉消化吸收，同時提升控醣因子的敏感度及促進醣代謝，高效控制餐後指數上升，透過酵母精華有 助提升精神活力，改善因醣份過高引致的疲倦問題。「降醣素」配方全方位針對成因及改善症狀，此產品或有助於穩定血糖，並改善相關健康問題。凡親臨工展會的日本命力會員可以 65折會員優先價HK$370（建議零售價：HK$570）購買「降醣素」一盒，限購 5 盒。


真實用家見證煥髮易強健頭髮，日本命力與著名芬蘭頭髮學院 (Finnish Hair Academy) 共同研發「煥髮易」，科研鑑證 3個月見證生髮奇蹟，真實用家見證激活頭髮生長更強韌。「煥髮易」包含六大救髮成份：BCSC植物固醇、綠茶精華、檸檬酸 鋅、膽鹼、維他命 B3 及生物素，全面拯救脫髮危機。「煥髮易」有效抑制 和減少脫髮因子DHT形成，改善毛囊萎縮所引致的脱髮及頭髮稀薄問題。同時有效促進頭髮角蛋白合成，高效強韌護髮，從根源改善髮質；強效抗氧化保護頭皮免受自由基破壞，維護髮絲。「煥髮易」有效促進頭部血液循環，刺激毛囊生長，為毛囊注入營養，重塑豐盈秀髮，全方位幫助有脫髮危機的人士。凡親臨工展會的日本命力會員可以8折會員優先價HK$304（建議零售價：HK$380）購買「煥髮易」一盒，限購 3 盒。

 


工展會多重賞齊來強身健體在工展會這個年度盛事，日本命力為大家帶來一系列會場限定禮遇，感謝顧客一直的支持。隨著進入冬天，氣溫逐漸變冷，要有效改善健康，必須由日常保健做起。「綠の清體素」能增強腸道抵抗力，提升腸道健康，舒緩排便困難，配合「活得易濕敏免 疫+D3 益生菌」有助平衡腸道微生態，有效減低皮 膚濕敏發作，調整體質，舒緩過敏徵狀和嚴重程度，從而達致全面強身健體之效。凡親臨工展會場可以激抵價選購有效養生保健的產品組合，以達至雙重功效，包括「綠の清體素」（56折會場價HK$248，原價HK$448）及「活得易濕敏免疫+D3益生菌」（68 折會場價HK$148，原價 HK$218）。展覽期間，顧客不僅享有多重產品優惠，更可以換購精美限量版日本命力餐盒套裝。


 

資料由客戶提供

 

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