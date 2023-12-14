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【收市短打】聯儲局放鴿港股有運行？李澤銘：憧憬減息利好港股流動性惟下行趨勢不改（有片）

14/12/2023

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

 

　　美國11月份CPI符合預期，但按月恢復上升，顯示物價回到局方2％目標的路途並不平坦。美股三大指數倒升，不過港股持續疲弱，一連兩日的中央經濟工作會議，只強調要堅持明年穩中求進，未有再推任何實質措施，市場對口號式嘅支持已無反應，上日反彈173點的港股今日再軟腳，低開62點後拾級而下，最多跌299點見16145，尾市跌勢喘定，收報16228點，跌145點，全日成交額進一步縮水至754.564億元。聯儲局開始一連兩日議息會議，李振豪認為，比起加息與否，市場更關注聯儲局會後聲明，特別是點陣圖上的25點子應如何演繹，如果提早減息則反映美國經濟環境不樂觀。一旦港息因美國減息而回落，可減輕對港股的衝擊，同時利好高息股表現。他強調，只要港股在農曆新年前守穩16000點，相信利好後市走勢。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Gm0bIKrUmX0

 


 

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