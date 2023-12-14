《神州經脈》首11月股債市場錄外資撤離，碧桂園靠萬達回購紓困

美儲按兵不動，點陣圖預示明年或降息75基點，為新興市場提前送上「聖誕禮物」。然而上月內地新增信貸數據並不理想，反映中國經濟信心依然疲弱，滬深股市今日（14日）早市保持上升，惟白酒股繼續帶跌，滬綜指午後明確跌勢，全日下跌0.33%，報2958.99點，5100隻股票中有接近3000隻下跌，深成指則跌0.62%，創業板指同跌0.63%。

(資料圖片)

兩市全日成交7370億元（人民幣．下同），按日減少4.1%，是10月23日以來新低，好在陸股通資金流入近35億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1301，較上個交易日4時30分收盤價大升535點子，創11月29日以來半個月新高，全日在7.1265至7.1388之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1090，較上個交易日升36點子，兩連升，創12月4日以來近兩周新高，與市場預測偏離收窄至476點，上個交易日報7.1126。

今日新聞精選

1. 商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會表示，近幾個月中國貨物貿易呈現回穩向上的勢頭，以人民幣計進出口增速連續4個月回升，10月、11月均實現正增長。11月當月，中國對美出口結束了14個月的下降轉為增長9.6%，對日韓等進出口降幅收窄，手機、家電等消費電子產品回升勢頭明顯。11月集成電路進口金額的增速年內首次轉正，進口量連續三個月增長，顯示出終端電子產品的出口需求有所改觀。

2. 文旅部副部長杜江在國新辦發布會上表示，今年前三季度，國內旅遊達到36.7億人次，實現旅遊收入3.7萬億元，同比分別增長75%、114%。下一步，文化和旅遊部將著力做好三個方面的工作，包括推動實施3年行動計劃，分別為國內旅遊提升計劃、入境旅遊促進計劃，規範旅遊市場秩序，並為入境遊客提供更多高質量旅遊產品和更多便利化服務；推動建設「小而美」演藝新空間，創新升級音樂節、音樂會等產品；實施「百城百區」金融支持文化和旅遊消費行動計劃等。

3. 國際金融協會（IIF）最新數據顯示，外資在11月繼續撤出中國市場，債市錄得淨流失43億美元，是連續第9個月外流，股市即錄6億美元淨流入。今年首11個月累計，外資從中國股債撤走金額為781億美元。IIF表示，資金撤出中國市場，但流入其他新興市場，反映外資對兩類市場有截然不同看法。新興市場股債組合11月錄得434億美元資金淨流入，為今年1月以來最多。

4. 急需用錢的碧桂園獲王健林回購珠海萬達商管1.79%股權，代價約30.69億元，小虧1.6億元，不再需要苦等珠海萬達商管上市，脫離苦海。碧桂園表示公司出售珠海萬達商管股份所得第一筆資金將用於償還債務，同時，碧桂園境內子公司宣布足額兌付規模8億元的境內債「22碧地02」本息，成功避免違約。

5. 據《上證報》引述賽力斯有關人士確認，與華為聯手打造的問界M9新車預訂已近4萬輛。華為常務董事、終端BGCEO、智能汽車解決方案董事長余承東今早正式宣布，將於12月26日14:30舉辦問界M9及華為冬季全場景發布會。賽力斯位於重慶的工廠目前正加緊提升產量，並已開啟每天兩班倒的生產模式。另外，華為終端微博今宣布正式發布鴻蒙智行App，用戶可透過鴻蒙智行App一站式了解鴻蒙智行車型信息、參與車友討論、快捷遠程車控等。

6. 今日網上流傳一張疑似是職場社交平台的截圖，一名被認證為嗶哩嗶哩員工的用戶確認，B站將向字節看齊，遊戲研發全裁。B站回應內媒表示，相關資訊不實，僅部分項目有調整。

7. 2023年國家醫保藥品目錄昨日出爐，共新增126種藥品，143個目錄外藥品參加談判和競價環節，其中121個成功，成功率為84.6%，平均降價61.7%，與去年的60.1%大致持平。本次調整後，目錄內藥品總數將增至3088種，其中西藥1698種、中成藥1390種。新版醫保目錄將於2024年1月1日起實施，疊加談判降價和醫保報銷因素，預計未來兩年將為患者減負超400億元。

8. 2023年度中國遊戲產業年會昨起一連3日在廣州舉行，大會發布《2023年中國遊戲出海研究報告》顯示，2023年中國自主研發遊戲在海外市場的實際銷售收入為163.66億美元，同比下降5.65%，繼2022年後再次下降。另外，中國遊戲出版工作委員會發布《2023年中國遊戲產業未成年人保護進展報告》顯示，28.86%的未成年遊戲用戶消費減少，消費額漸趨走低。

撰文：經濟通中國組

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