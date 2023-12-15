  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

港股萬六點見支持，後市有望上試17300點

15/12/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國聯儲局暗示明年開始減息，加上美國11月零售銷售數據好過市場預期，美股連升六日，道瓊斯工業平均指數連續第二日創收市新高，港股能否跟隨美股繼續反彈？惟北水上日（14日）趁港股彈高沽貨，有何啟示？內地即將公布三頭馬車數據，預計社會零售有大幅改善，惟雙十一銷情不算十分亮麗，數據預測是否過分樂觀？上日息率敏感股強勢，長江基建(01038)升逾8％；中電(00002)、煤氣(00003)以及電能實力(00006)則升3－6％不等，市場憧憬減息令企業利息支出減少，從而增加派息能力，但美國最快要到明年第二季才開始減息，現時部署屬過早？早前內地交通運輸部表示，要進一步提升航運貿易便利，受到爭持支持的航運股可吼？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

06606

諾輝健康

22.700

異動股

00316

東方海外國際

98.700

異動股

00688

中國海外發展

13.720

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00316 東方海外國際
  • 98.600
  • 00688 中國海外發展
  • 13.660
  • 03692 翰森製藥
  • 15.400
  • 00881 中升控股
  • 18.280
  • 03988 中國銀行
  • 2.940
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 43.000
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.440
  • 目標︰$2.60
  • 00506 中國食品
  • 2.920
  • 目標︰$2.90
  • 00268 金蝶國際
  • 10.940
  • 目標︰$13.00
  • 02331 李寧
  • 19.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.550
  • 00700 騰訊控股
  • 317.600
  • 00001 長和
  • 41.650
  • 00388 香港交易所
  • 259.800
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
報章貼士
  • 02142 和鉑醫藥－Ｂ
  • 1.770
  • 目標︰$1.88
  • 00772 閱文集團
  • 30.850
  • 目標︰--
  • 01888 建滔積層板
  • 6.910
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2023 10:00  【聚焦數據】內地11月工業增加值增長6.6%，勝預期

15/12/2023 10:00  【聚焦數據】內地首11月全國固定資產投資增2.9%，略遜預期

15/12/2023 10:00  【聚焦數據】11月城鎮調查失業率按月持平5%

15/12/2023 09:29  【人行操作】1.45萬億MLF平額續作，超額8千億單月最大

15/12/2023 09:22  恒指高開208點報16610，招行升4.7%，網易跌2.5%

15/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出９６﹒９８億元，買中海油沽盈富

15/12/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛微降長實目標，大摩跟進鋰業股

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

15/12/2023 09:47  《財資快訊》美電跌報７﹒８０６７，隔夜拆息較上日飆升６０基點

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

港股萬六點見支持，後市有望上試17300點
人氣文章

新聞>財經熱話

維達(03331)獲溢價13.5%要約全購，涉資261億元
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》首11月股債市場錄外資撤離，碧桂園靠萬達回購紓困
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

消委會測試48款智能手機！4G、5G有齊！$4,600小米媲美過萬元iPhone？邊款手機最襟跌、電量持久？即睇高分之選
人氣文章

娛樂情報

Google香港2023年度搜尋榜出爐！熱搜娛樂名人姜濤Top 10不入！新聞女王撼贏ViuTV劇成熱搜冠軍
人氣文章

娛樂情報

東張西望｜東涌中女被露宿者襲擊報警二人同被捕！點解多次受襲仍路經此地？黎寬怡追問內情雙方拒回答
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

LA MER 聖誕期間限定店登場！帶來節日貴賓室、夢工場咖啡店，讓肌膚感受節日氣氛
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

穩定血糖｜餐前進食杏仁或有助控制血糖兼減脂？三餐前要吃食多少杏仁？吃多久可見效果？
人氣文章

Fashion

LV香港時裝騷：星級造型大解構！Marf街頭型格時尚風、林嘉欣法式優雅幹練！宋仲基、平野紫耀有何穿搭重點？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
內地呼吸道疾病蔓延！政府新指引：9大情況應佩戴口罩！本港肺炎支原體個案增加，遇哪些病徵需求醫？
人氣文章
新冠XBB疫苗到港！政府：高風險人士分2階段免費接種、2類人獲首批安排！幾時可以網上預約？
人氣文章
林超榮病逝 ︳ 傳生前患血癌終年61歲！即睇6大徵狀！常流牙血或成警號？ 如何預防患病？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 10:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 10:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 10:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2023 10:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章開市Good Morning15/12/2023
港股萬六點見支持，後市有望上試17300點
人氣文章財經熱話15/12/2023
維達(03331)獲溢價13.5%要約全購，涉資261億元
人氣文章中國故事14/12/2023
《神州經脈》首11月股債市場錄外資撤離，碧桂園靠萬達回購紓困
人氣文章香港要聞14/12/2023
立法會三讀通過的士司機違例記分條例草案
人氣文章財經熱話14/12/2023
美息不變鮑叔放鴿，地產股急彈已否極泰來？
人氣文章財經熱話14/12/2023
【收市短打】聯儲局放鴿港股有運行？李澤銘：憧憬減息利好港股流動性惟下行趨勢不改（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金