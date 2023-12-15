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《午市前瞻》恒指下站挑戰17300 教育股價高難追入

15/12/2023

　　恒生指數報16893，升491點或升3%，主板成交近665億元。國企指數報5755，升181點或升3.3%。恒生科技指數報3828，升130點或升3.5%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)升4.1%，報319元，該股成交約1518萬股，涉資47.9億元，盤中高見319.4元，最低見309元；美團(03690)升4.2%，報85.2元；阿里(09988)升5%，報72.55元。

 

 

(新東方網頁截圖)

 

李偉傑：反彈動力盡現  恒指憧憬18000


　　恒指昨日(14日)受鴿派氣氛帶動扭轉跌勢，今日半日最多升超過500點，逼近17000心理關口。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指若重上17000，下一步將挑戰50天線約17300水平。他指出，今日彈升500點並觸及20天線，短線反彈動力已盡現，憧憬下半月粉飾櫥窗帶動挑戰18000，但大市動力稍弱，故仍有待觀望。


新東方市盈率超高難追


　　市場近期對教育股投入意欲擴大，包括在美上市中概股好未來(US.TAL)、新東方(09901)、思考樂(01769)及光正教育(06068)等。其中，思考樂本月以來已大升92%，據報思考樂管理層已調整發展策略，停止早前對直播業務的投入與發展，專注發展校外培訓，預計24年學校據點可以達到80多家。


　　李偉傑指現時未有對教育股有大期望，因為板塊並非由政策主導，過去一段時間以來為教育行業轉型期，尤其轉投直播行業消息帶動炒作，但整體基本面並非硬淨，長線資金未必會持續關注，現時思考樂升勢過急，後續或有回吐風險。


　　至於走勢穩中向上的新東方，雖然走勢穩定及業續理想，但目前股價已略嫌偏高，預期市盈率已達41倍，難以現價追入，對持貨者而言，建議以20天線為關鍵防守位。

 

新東方股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

東方甄選股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中教股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2023 13:46
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