【大行炒D乜】高盛點評長實、港交所，滙證點睇電能、長建？一Click就知道
15/12/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 12:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 12:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 12:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2023 12:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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