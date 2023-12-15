  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「食神」撐起餐飲，地產續拖後腿

15/12/2023

 

　　內地明星餐飲股哀鴻遍野之際，國家統計局周五（15日）公布，11月社會消費品增速節節反彈至半年最高，其中餐飲收入更是有記錄以來單月最高。居民大快朵頤埋單疏爽，但出手買樓持續謹慎，為此，繼京滬聯袂放寬首付限制後，央媽今早再通過MLF（中期借貸便利）操作淨投放刷新歷史新高。

5580億錄單月最高值

　　預期、預期、預期！中經會呼籲唱好「中國經濟光明論」話音未落，繼國統局誓言「做好統計數據發布解讀，正確引導社會預期」後，國安部最新再反擊唱衰中國經濟論，指「其本質是妄圖以種種虛假敘事構建『中國衰敗』的『話語陷阱』『認知陷阱』。」

 

11月餐飲收入錄5580億元，為有記錄以來單月最高值。


　　中國經濟最新表現如何？國統局11月「成績表」顯示，受益產業政策發力「預熱」，裝備製造業、高技術製造業增加值增速大幅加快，按年分別升9.8%、6.2%，帶動整體工業增加值增6.6%，為逾一年半最高；高技術製造業投資按年增10.5%，大幅跑贏整體固定資產投資的2.9%。


　　再看備受關注的社會消費品零售，按年增10.1%同創半年最高，其中餐飲收入錄5580億元，為有記錄以來單月最高值；鄉村零售總額直衝6000億元（5975億元），錄兩年最高值，或顯示內需新動能。

京滬鬆綁，央媽放水

　　若論經濟最大的「後腿」，仍是非房地產莫屬，首11月投資及銷售額跌幅，雙雙再刷年內新低，商品住宅待售面積單月再增451萬平米。樓市持續調整，直接拖累建築裝潢材料、家具、家電等消費，更深遠的是衝擊財富效應，據測算，樓價每下跌5%，可能令家庭財富縮水19萬億元。

 

據測算，樓價每下跌5%，可能令家庭財富縮水19萬億元。


　　為釋放潛在購買力，繼深圳11月降低首付比例後，北京、上海雙雙宣布降低首套、二套房首付比例，以上海為例，非普通住宅（>144平方米）二套房首付比例，從之前的70%降至50%，並下調房貸利率由LPR加105基點，至LPR加30基點。


　　伴隨在岸、離岸人民幣兌美元雙雙升至6個月高位，更明顯的訊號來自央媽，今早開展1.45萬億一年期MLF操作，相當於淨放水8000億元，坊間預期現時2.5%的利率明年將下調30基點。聯想政治局會議定調明年積極的財政政策要「適度」加力，2024年增長目標大概率仍將訂為5%。

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01683

曠逸國際

0.100

異動股

01469

結好金融

0.750

異動股

02362

金川國際

0.580

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01683 曠逸國際
  • 0.100
  • 01469 結好金融
  • 0.750
  • 02362 金川國際
  • 0.580
  • 00760 新天地產集團
  • 0.132
  • 03978 卓越教育集團
  • 1.310
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 43.100
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.420
  • 目標︰$2.60
  • 00506 中國食品
  • 2.870
  • 目標︰$2.90
  • 00268 金蝶國際
  • 10.820
  • 目標︰$13.00
  • 02331 李寧
  • 18.880
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.600
  • 00700 騰訊控股
  • 315.400
  • 00001 長和
  • 41.250
  • 00388 香港交易所
  • 258.400
  • 00005 滙豐控股
  • 61.200
報章貼士
  • 02142 和鉑醫藥－Ｂ
  • 1.690
  • 目標︰$1.88
  • 00772 閱文集團
  • 30.650
  • 目標︰--
  • 01888 建滔積層板
  • 6.770
  • 目標︰$8.00
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2023 12:37  《午市前瞻》恒指下站挑戰17300，教育股價高難追入

15/12/2023 12:11  恒指半日升491點報16893，京東升10%，中升飆7%

15/12/2023 12:18  【地皮截標】大嶼山長沙住宅地至少收1份標書，信置獨資入標

15/12/2023 11:07  【內房困局】統計局：房地產市場仍在調整，優化政策效應將顯現

15/12/2023 11:07  【數據解讀】CPI連續第二月下降，統計局重申不會出現通縮

15/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出９６﹒９８億元，買中海油沽盈富

15/12/2023 08:35  【大行炒Ｄ乜】高盛微降長實目標，大摩跟進鋰業股

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

15/12/2023 11:43  《財資快訊》美電升報７﹒８０７３，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「食神」撐起餐飲，地產續拖後腿
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指下站挑戰17300 教育股價高難追入
人氣文章

新聞>最Hit資訊

工展會2023 日本命力新品登場 全城至強購物盛事
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

鮑鷹
人氣文章

娛樂情報

周海媚病逝前夫呂良偉回應！於微博發文：聽到這個消息久久不能平靜！TVB熒幕男友張兆輝悼念：那時候的你多麼的純真
人氣文章

健康解「迷」

肝炎治療｜傳統治乙型肝炎藥物會破壞腎臟？嚴重或需洗腎！醫學界建議改用新藥改善腎功能
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

民國女神林徽因：擁有建築師的眼睛、詩人的心靈，才女終獲遲來一百年的殊榮
人氣文章

Fashion

聖誕派對穿搭提案！Love, Bonito 節日系列單品：簡約閃亮連身裙、露肩剪裁Tube Top，輕鬆成為時尚焦點！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

張大千紀錄片《萬里千尋》：自我放逐、漂泊海外三十年，一探張大千融合東西方的藝術世界
健康好人生 Health Channel
人氣文章
支原體肺炎流行！以小童為主？中醫：病後要注意飲食！康復初期點戒口？推介杏梨煲枇杷葉、五花去濕茶清肺止咳
人氣文章
林超榮病逝 ︳ 傳生前患血癌終年61歲！即睇6大徵狀！常流牙血或成警號？ 如何預防患病？
人氣文章
林超榮病逝 ︳ 傳生前患血癌終年61歲！即睇6大徵狀！常流牙血或成警號？ 如何預防患病？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 14:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 14:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2023 14:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2023 13:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS15/12/2023
【FOCUS】「食神」撐起餐飲，地產續拖後腿
人氣文章財經熱話15/12/2023
《午市前瞻》恒指下站挑戰17300 教育股價高難追入
人氣文章最Hit資訊15/12/2023
工展會2023 日本命力新品登場 全城至強購物盛事
人氣文章大行報告15/12/2023
【大行炒D乜】高盛點評長實、港交所，滙證點睇電能、長建？一Click就知道
人氣文章中國故事15/12/2023
中國恒大(3333)近7億人幣蝕讓上海項目30%
人氣文章財經熱話15/12/2023
【利率敏感股】一眾息口敏感股反彈，可如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金