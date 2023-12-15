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【嚟緊炒Ｄ乜】附屬發A股集資拓展，微創醫療中短線目標14銀

15/12/2023

　　微創醫療(00853)主要在內地從事醫療器械之開發、製造及銷售業務。

 

　　微創醫療截至今年6月30日止半年度業績虧損收窄，錄得股東應佔虧損1.63億美元，整體毛利增16.4%至2.88億美元，毛利率跌1.4個百分點至59.8%。期內，營業額增19.2%至4.83億美元。

 

　　佔總營業額16.4%之心血管介入業務，營業額增長30.5%至7922萬美元，業績轉虧為盈，錄得分部溢利877萬美元；佔總營業額24%之骨科醫療器械業務，營業額增長7.6%至1.16億美元，分部虧損收窄至2650萬美元；佔總營業額22.4%之心律管理業務，營業額增3.7%至1.08億美元，分部虧損擴大至4893萬美元。

 

（微創醫療網頁截圖）

 

　　另外，佔總營業額18.4%之大動脈及外周血管介入產品業務，營業額增長25.7%至8899萬美元，分部利潤增長20.5%至3951萬美元；神經介入業務之營業額增長36%至4261萬美元，業績轉虧為盈，錄得分部利潤838萬美元；心臟瓣膜業務之營業額增長31.9%至2504萬美元，分部虧損擴大至2526萬美元。

 

　　另一方面，手術機器人業務之營業額增長30.4倍至490萬美元，惟分部虧損擴大至7785萬美元；外科醫療器械業務之營業額增長28.3%至312萬美元，分部虧損收窄29.1%至945萬美元。於2023年6月30日，集團之現金及現金等價物為8.43億美元，借貸總額為14.23億美元，資產負債比率為59.8%。
　
現價買入，首站12銀
　
　　微創醫療公布，擁有46.34%權益的附屬心脈醫療科技（滬:688016）已與17名認購人訂立認購協議，發行價為每股新A股168.33元人民幣，發行約1074.8萬股新A股，集資約18.1億元人民幣。集團所持心脈醫療科技股權將攤薄至約40.32%，心脈醫療科技仍為其附屬公司，該公司業績將繼續於其財務報表合併入帳，故認購事項不會確認收益或虧損。

 

　　微創醫療指，心脈醫療科技每股新A股約相當於定價基準日前一個交易日收市價的84.8%，新股佔擴大後股本約12.99%，集資所得用於全球總部、創新與產業化基地項目、外周血管介入及腫瘤介入醫療器械研究開發及補充流動資金，而認購人為證券投資基金管理公司、證券公司、證券公司資產管理計劃、合格境外機構投資者、私募投資基金和保險公司資管產品等。

 

　　技術走勢方面，微創醫療早前上試14銀水平後反覆向下，跌穿12銀後一度急插，近日一度低見7.78銀，9RSI一度低見10水平，出現超賣且築底反彈形態，股價今日隨大市向上，9RSI回升至22水平，錢駿建議現價買入，首站12銀，中短線以14銀為獲利目標，跌穿7.5銀止蝕。

 

微創醫療今日（15日）跌0.7%收報8.28元。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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