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《午市前瞻》大市氣氛轉好望試50天線 商湯較負面難持有

18/12/2023

　　恒生指數半日報16633，跌158點或0.9%，主板成交近490億元。恒生中國企業指數報5639，跌61點或1.1%。恒生科技指數報3736，跌43點或1.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及美團(03690)；騰訊收報310.6元，跌3.8元或1.2%，成交19.06億元；阿里收報71.9元，升0.25元或0.3%，成交11.92億元；美團收報83.35元，跌1.6元或1.9%，成交11.83億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及美團。科指三大成交股份依次為騰訊、東方甄選(01797)及阿里；東方甄選收報30.3元，升4.05元或15.4%，成交16.95億元。

 

 

(商湯網頁截圖)

 

溫鋼城：守穩年內低位仍有望向上


　　恒指上周五（15日）大升近400點後，今日略見回吐壓力，半日跌約150點。iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指只要不跌穿年內低位15972，仍然有力向上挑戰高位，認為最壞時間已過。他指，內地和香港的銀根較早前寬鬆，將對股市較為有利，維持看好港股未來兩星期表現。


　　溫鋼城提到，內地今個月公布的經濟數據已差不多盡出，有可能出現的不利消息亦將減少，預計月內恒指未必再大升，但仍有望向50天線約17300進發。


商湯仍虧損  發展平平難吸引資金

 

　　商湯(00020)公布創辦人湯曉鷗上周五(15日)因病逝世，其持有的較大投票權的69.06億股公司A類股份已隨湯曉鷗逝世而終止，該69.06億股A類股份預期將依一換一比例轉換成公司B類股份。消息拖累商湯股價進一步跌穿1.2元水平，最低見1.03逼近1元大關。


　　溫鋼城指自己對商湯看法持平，始終公司仍處於虧損，但股價確實已十分低殘。他指，如早前ChatGPT母企Open AI創辦人及CEO先後離開公司，AI等先進科技公司的靈魂人物離去會較為震撼市場，商湯短線較為利淡，未來觀望公司會否再有新發展，能否扭虧為盈有待觀察。


　　走勢方面，溫鋼城指現時股價跌殘，持貨者若見股價跌穿0.98便應離場，否則仍可持有觀望，未持貨者便不宜進場。

 

商湯科技股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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