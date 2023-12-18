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英國國家電網據報因安全憂慮移除中國供應組件

18/12/2023

　　據英國《金融時報》周日(17日)報道，基於對網絡安全的擔憂，英國國家電網(National Grid)已開始從輸電網絡中移除中國國電南瑞科技(Nari Technology)(滬:600406)旗下一家子公司供應的組件。

 


　　報道引述英國政府一名官員稱，英國國家電網向英國政府通訊總部(GCHQ)下屬的國家網絡安全中心徵求意見後，於今年4月作出這個決定。


　　報道又指，英國國家電網以「合同機密」為由，拒絕置評。英國國家電網在一份聲明中表示，「我們非常重視基礎設施的安全，並採取有效的控制措施來保護我們的員工和關鍵資產，以確保我們能夠繼續可靠、安全地傳輸電力。」
　

涉國電南瑞子公司穩壓系統
　
　　報道稱，國電南瑞子公司NR Electric UK的一名員工表示，該公司已無法進入安裝這些組件的地點，而英國國家電網也沒有透露終止合同的原因。


　　另一位未透露姓名人士稱，有關決定是基於NR Electric UK供應的組件做出的，這些組件幫助控制和平衡電網，最大限度地降低停電風險。


　　目前尚不清楚這些組件是否仍留在英國輸電網絡中。

 

撰文：經濟通中國組

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