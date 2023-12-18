財政預算案展開諮詢，陳茂波料財赤過千億需管控開支

政府昨天開始展開《財政預算案》公眾諮詢。財政司司長陳茂波表示，2023/24年度政府綜合財政赤字預計或會略超1000億元，明年地緣政局仍複雜多變，遏抑香港經濟增長速度，下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺，無法避免要有效管控開支，以至適當節流。





下年度續現赤字機會不能抹殺



陳茂波指，香港的經濟從疫後恢復，與內地和國際全面通關，經濟也回復正增長，但復甦的力度受環球利率持續高企、地緣政治等因素影響，較年初預期時弱；預料明年外圍環境仍複雜多變，香港作為細小、全開放的經濟體，會繼續面對挑戰，在編製下年度《財政預算案》時，要以發展促穩定，繼續適當配置資源，拼經濟、惠民生，做好前瞻部署，謀劃長遠持續發展，把經濟的餅做大和做好，同時致力讓發展更普惠、更包容，讓市民能更好分享經濟發展的成果。



陳茂波說，外圍環境充滿挑戰，年中調低了對今年經濟增長的預測，鑑於過去幾年政府開支大增，未來公共財政面對壓力，開支方面不能避免需要整固，要更謹慎管控。同時，照顧社會和弱勢社群的需要，以及投資未來極為必須。因此，有必要透過加速經濟增長來開創新局面，須把「蛋糕」做大，以發展促增長，以增長開拓空間及資源，應對各項需要。



印花稅以至地價收入較年初估算大減



陳茂波提到，資產市場持續疲弱，政府收入亦受到影響，股票和物業交易的印花稅以至地價收入，都較今年初的估算大幅減少，估計2023至24年度的綜合財政赤字，可能會略超1000億元，較今年初發表《預算案》時預測的570多億元高，明年地緣政局仍然複雜多變，遏抑香港經濟增長的速度，與資產市場相關的收入難以快速恢復，下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺。



開支經過高速增長後必須進入整固期



陳茂波又指，撇除防疫抗疫和逆周期措施等開支後，政府過去幾年的開支增加約40%，遠超同期政府收入的增幅，並出現3年赤字，財政儲備由11029億元下降至8348億元，認為開支經過一段時間的高速增長後，必須進入整固階段，有效管控開支以至適當節流是不能避免。他指政府今年會繼續維持公務員編制零增長，各政策局及部門未來兩個財政度年，都要分別節省1%經常開支。



陳茂波強調，在管控開支增長的過程中，會小心考慮和兼顧社會和經濟發展的需要，特別是顧及社會上最弱勢、最有需要的市民的情況，期望尋求合理、務實、兼顧各方的平衡方案。

撰文:經濟通採訪組

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