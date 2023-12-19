黃瑋傑：恒指早前破底後反彈浪未完，或整固後再上

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（18日）全日波幅僅得141點，收市跌162點，報16629點，還有7個交易日就「收爐」，預計年前維持窄幅上落為主？蔚來 (09866)再獲阿布扎比投資22億美元，持股增持至20.1％，集團指對蔚來在全球智能電動汽車行業的獨特定位和競爭力充滿信心，另一邊廂，小鵬汽車(09868)遭到阿里巴巴(09988)減持，相關消息會否改變市場對車股的資金流向？商湯(00020)創始人湯曉鷗上周五（15日）因病逝世，作為集團靈魂人物向來擁有逾68％「超級投票權」，逝世後旗下的A股轉換為B股，投票權變動對集團有何影響？紅海多艘船隻遇襲，馬士基等集運巨頭宣布暫停該航線並繞道，由於航運成本增加，導致運價急升，對航運股的利好作用有多持續？





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