  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》恒指料受困短期均線 料停航紅海一至兩個月內解決

19/12/2023

　　恒生指數半日報16527，跌101點或0.6%，主板成交近420億元。恒生中國企業指數報5602，跌31點或0.6%。恒生科技指數報3712，跌18點或0.5%。


　　恒指三大成交股份依次為美團(03690)、騰訊(00700)及阿里(09988)；美團收報78.1元，跌5.05元或6.1%，成交35.12億元；騰訊收報312元，升0.4元或0.1%，成交21.7億元；阿里收報71.75元，跌0.35元或0.5%，成交10.09億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。科指三大成交股份依次為美團、騰訊及阿里。

 

 

(東方海外網頁截圖)

 

連敬涵：恒指全年表現疲弱難以粉飾

 

　　恒指早前觸及20天線後有回吐壓力，今早一度試穿10天線，隨後有買盤支持令跌幅收窄。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，上周起恒指開始出現反彈，惟在20天線以上約16900受阻，反映資金仍然未算真正回流港股；如今於10天線見支持，若本周未有出現重大消息，恒指料於10至20天線之間上落。


　　市場憧憬年底會有基金粉飾櫥窗因素帶動港股回升，但連敬涵坦言港股跌足全年，跌勢與去年相若，而且港股短線反彈會引來獲利盤，基金此際入場亦要捱沽，預計今年表現已難以粉飾，基金與其接貨，倒不如偃旗息鼓，留待明年部署。

 

航運媛難炒  派息難復返


　　歐亞海上貨運必經之路紅海，近日受伊朗支持的也門胡塞武裝威脅，接連有貨船受襲，四間航運巨頭日前相繼宣布停駛紅海航道，改道途經非洲南端的好望角。市場憧憬改行路途較長的好望角航線後運費將須提高，昨日資金追捧航運股，東方海外(00316)自10月以來首度收復100天線。


　　連敬涵指運費持續受以巴局勢影響，紅海情況亦與以巴有關，但相信近期美國積極斡旋下，短線以巴局勢有望紓緩，屆時紅海貨輪受襲情況亦有望解決，預計停航紅海一事有望於一至兩個月內解決，故運費上漲亦會於期內維持，難以長線支持航運股股價。


　　從走勢上而言，未再有進一步消息下，預計東方海外將於100天線上高位徘徊，料區間為103至109元。此外，疫情過後，他預期東方海外難以再恢復以前的派息，亦難再發放特別息。

 

東方海外股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

中遠海能股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03088

華夏恒生科技

4.686

異動股

08333

阿仕特朗金融

0.520

異動股

00520

呷哺呷哺

2.310

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03088 華夏恒生科技
  • 4.686
  • 08333 阿仕特朗金融
  • 0.520
  • 00520 呷哺呷哺
  • 2.310
  • 02800 盈富基金
  • 16.670
  • 09600 新紐科技
  • 0.570
股份推介
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 63.550
  • 目標︰$70.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.090
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.630
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 43.150
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.640
  • 目標︰$2.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 312.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.750
  • 00001 長和
  • 41.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.350
  • 03690 美團－Ｗ
  • 78.100
報章貼士
  • 01919 中遠海控
  • 7.590
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 20.650
  • 目標︰--
  • 06078 海吉亞醫療
  • 35.750
  • 目標︰$44.50
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2023 12:08  《午市前瞻》恒指料受困短期均線，料停航紅海一至兩個月內解決

19/12/2023 12:06  恒指半日跌101點報16527，碧服跌9.8%，小米升逾2%

19/12/2023 11:48  【外圍經濟】日本央行按兵不動，符合外間預期，日圓應聲下挫

19/12/2023 11:13  《魚缸博客》微創機器人小注買，中短線目標25銀

19/12/2023 10:04  《Ａ股焦點》貨輪避開紅海增成本，水運股走低，中遠海能A跌2%

19/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１７億元，買盈富沽中遠海控

19/12/2023 08:31  【大行炒Ｄ乜】大和下調全線內需零售股目標，九毛九目標遭劈半

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

19/12/2023 12:29  《財資快訊》美電升報７﹒７９５３，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大和下調全線內需零售股目標，九毛九目標遭劈半
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指料受困短期均線 料停航紅海一至兩個月內解決
人氣文章

新聞>財經熱話

碧桂園服務(06098)料全年減值最多41億人幣
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

聯儲局派聖誕禮包，歐洲維持鷹派基調
人氣文章

嘉‧點健康．利嘉敏

失智症 | 每年1,000萬新症！聽力與失智症有關？血壓高、糖尿病都關事！這些情況或是失智症初期病徵！如何Keep住精靈？
人氣文章

小薯茶水間

網上騙案｜小心新型騙案：假冒銀行投資經理短訊！有金牌分析師免費咨詢？呃你下載App！警方：網上投資騙款達6,890萬
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

聖誕下午茶2023兩大推介！英倫風Paddington熊「行李箱」、吃香橙蜜餞蛋糕！超夢幻星光玻璃球聯乘GODIVA朱古力聖誕Feel鹹甜點
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

上環骨子法式小館！名店廚師自立門戶巧製法國南部海洋Tarbouriech 蠔、加利西亞八爪魚、薰衣草汁烤釀乳鴿
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

聖誕派對 | Party食得太多甜品點補救？點解食自助餐後半夜會超肚餓？營養師教派對後飲食對策！全日要加這類食物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
周海媚逝世：和呂良偉的短暫婚姻、多年不婚不生？最美周芷若：「沒有愛情，也能活得很開心」
人氣文章
地中海貧血夫婦懷孕22周發現愛兒不幸遺傳！3歲骨髓移植失敗未言棄，多次接受新療法終成功！血幹細胞移植痊癒率可達9成？
人氣文章
關節痛症｜頸椎痛、五十肩、網球肘，長期痛可致焦慮抑鬱症！拆解慢性疼痛根源 + 4款舒緩痛症湯水推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 13:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 13:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 13:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2023 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章大行報告19/12/2023
【大行炒D乜】大和下調全線內需零售股目標，九毛九目標遭劈半
人氣文章財經熱話19/12/2023
《午市前瞻》恒指料受困短期均線 料停航紅海一至兩個月內解決
人氣文章財經熱話19/12/2023
碧桂園服務(06098)料全年減值最多41億人幣
人氣文章財經熱話19/12/2023
【新能源車股】蔚來(09866)再獲阿布扎比資金加持，惟基本因素難有太大改善？
人氣文章國際動態19/12/2023
紅海商船遇襲推高油價，美國與多國海軍組特遣隊護航
人氣文章開市Good Morning19/12/2023
黃瑋傑：恒指早前破底後反彈浪未完，或整固後再上
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金