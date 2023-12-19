  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【回顧展望－美息見頂】美國明年第三季料開始減息，港拆息已見頂

19/12/2023

　　為遏抑通脹水平日漸上升，美國聯儲局以較快的步伐，來加速其加息周期，在2022年3月至今年9月，短短一年半的時間內，已進行合共11次加息，美國聯邦基金利率目標區間已升至5.25厘至5.5厘，目前美國的聯邦基金利率水平，是2007以來最高水平，儘管相關的通脹水平還未恢復至聯儲局的2%通脹目標，但已得到一定程度的緩和，11月份的美國消費者物價指數（CPI）按年升3.1%，已較去年高位的9.1%，大降約6%。聯儲局在12月公布今年最後一次議息結果，一如市場預料維持利率不變，且已是連續三次暫停加息，並暗示明年減息三次共0.75厘。

 

（資料圖片）

 

　　隨著急速加息而來的副作用卻是環球經濟增長放緩，息率高企將打擊私人消費和投資等信心，亦會加劇金融及資產市場波動，商業房地產的估值亦受到加息打擊，不少大行也預期是次加息周期將於明年迎來終結，以緩和加息對經濟的影響。

 

今年港銀兩度上調最優惠利率

 

　　在美國加息的情況下，港息不可避免地跟隨上升，儘管不是緊貼美息的加息步伐，在今年5月，滙豐銀行上調港元最優惠利率12.5點子，對上一次調整港元最優惠利率已是去年12月，多間本地銀行隨即跟隨，今年本港最優惠利率已調升2次，而本地三大發鈔行，匯豐、中銀香港以及渣打香港、其最優惠利率分別升至5.875厘，5.875厘及6.125厘。

 

　　在聯繫匯率的機制下，港元匯率與美元掛勾，而今年2月起，港匯多次觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局多次入市承接港元沽盤，捍衛港元匯價，本港銀行體系總結餘由2月初的逾900億港元不斷下跌，但自今年5月，港元觸及弱方兌換保證以來，至今也沒有再次觸發弱方兌換保證，現時銀行體系總結餘維持在逾400億港元水平，下半年港元兌美元匯率更曾因本地對港元資金的需求加強，一度跌穿7.8水平。

 

瑞銀料明年美國聯儲局將降息275個基點

 

　　市場普遍預期美國明年將會暫停加息或減息，亦有大行預期明年美國聯儲局或大幅減息。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，該行預料環球經濟將於第一季見底，其後逐步改善，美國物價指數近月放緩，尤其是商品價格顯著回落，認為通脹降溫的趨勢將料延續至2024年。范卓雲預料，美聯儲將於明年第三、四季各減息一次25個點子，聯邦基金利率於明年底料回落至4.75至5厘區間；2025年第一至三季料每季減息25點子，2025年底聯邦基金利率將降至4厘-4.25厘水平。

 

　　瑞銀亞洲經濟研究部亞洲和中國經濟學家鄧維慎表示，該行預期明年美聯儲局將降息275個基點，料明年3月將會開始減息，首次減息的幅度為25個基點，之後便會有50個基點的降幅，直至聯邦基金利率在明年底跌至2.75厘。

 

星展：料美聯儲明年第三季開始減息

 

　　星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受《經濟通通訊社》訪問時表示，該行預期美國聯儲局已經結束加息周期，並將於明年第三季度開始減息，料明年下半年減息幅度達100個點子，減息4次，每次則為25個點子，並指由於年底效應，現時香港拆息處於高水平，預期在年底過去後，香港拆息有機會出現回落，而現時銀行體系總結餘已處於很低水平，預期明年在季結或半年結時，相關拆息將會有所上升，不排除會重見5厘，但料本港拆息或已見頂，因年底通常是資金需求最大的時候。

 

　　她指出，現時銀行體系總結餘仍屬低水平，相關息口難以大跌，即使美國進行減息，香港在跟隨美息的步伐上亦有滯後的情況，預期由港美息差重新拉闊到銀行體系總結餘資金供應慢慢增加需要一段時間，或需要三個月或以上，料明年底3個月HIBOR（香港銀行同業拆息）為4.33厘及1個月HIBOR為4.23厘，亦料香港在最優惠利率方面的調整也會出現滯後情況，預期在美聯儲減息一至兩次後，香港最優惠利率才會作出調整。

 

星展：港元定存息或已見頂 不排除明年港元或達7.75水平

 

　　對於港元定期存款利息，她提及，由於銀行資金緊張，去年年底及今年年底的定期息亦一度高見5厘或以上，料明年上半年在年底效應過去後，銀行難以高息來「攞資金」，而在明年下半年可能部分拆息已有所回落，屆時港元定存難以有現時的高息水平，料港元定期息或已見頂，亦指出今年由於IPO反應較差以及貸款需求不算太強，主要資金需求均來自季節性因素，預期若明年內地及香港經濟沒有明顯復甦，資金需求難有大幅增長。

 

　　對於港元匯率，她表示，現時港元偏強，而隨著港元拆息或於明年回落的預期，當息差較闊時，不排港元匯率或會重返低位7.84等水平，亦有機會觸及7.85水平，而當在季結或半年結時，或會因為資金緊張而上升，但料到明年下半年當聯儲局開始減息時，港元的升勢便有望能持續，或達7.75水平，從而增加本港銀行體系總結餘。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08029

帝國金融集團

0.075

異動股

08186

曼妠

2.390

異動股

01177

中國生物製藥

3.110

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08029 帝國金融集團
  • 0.074
  • 08186 曼妠
  • 2.390
  • 01177 中國生物製藥
  • 3.110
  • 00960 龍湖集團
  • 12.160
  • 00168 青島啤酒股份
  • 48.450
股份推介
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 62.950
  • 目標︰$70.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.100
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.640
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 43.200
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.620
  • 目標︰$2.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 311.400
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.400
  • 00001 長和
  • 40.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 77.050
  • 00005 滙豐控股
  • 60.150
報章貼士
  • 01919 中遠海控
  • 7.580
  • 目標︰--
  • 02319 蒙牛乳業
  • 20.250
  • 目標︰--
  • 06078 海吉亞醫療
  • 35.250
  • 目標︰$44.50
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2023 12:08  《午市前瞻》恒指料受困短期均線，料停航紅海一至兩個月內解決

19/12/2023 12:06  恒指半日跌101點報16527，碧服跌9.8%，小米升逾2%

19/12/2023 11:48  【外圍經濟】日本央行按兵不動，符合外間預期，日圓應聲下挫

19/12/2023 11:13  《魚缸博客》微創機器人小注買，中短線目標25銀

19/12/2023 10:04  《Ａ股焦點》貨輪避開紅海增成本，水運股走低，中遠海能A跌2%

19/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１７億元，買盈富沽中遠海控

19/12/2023 08:31  【大行炒Ｄ乜】大和下調全線內需零售股目標，九毛九目標遭劈半

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

19/12/2023 12:29  《財資快訊》美電升報７﹒７９５３，隔夜拆息較上日升４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】胡塞「挑機」紅海，無人機硬撼seapower
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－美息見頂】明年銀行股看好匯控，惟盈利或受減息影響
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－美息見頂】美國明年第三季料開始減息，港拆息已見頂
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

我心目中年度風雲人物CEO：Open AI的Sam Altman！由被開除到強勢回歸、公司估值大升、技術跑贏AI產業圈，憑甚麼？
人氣文章

健康解「迷」

保暖要小心｜男子攬暖水袋瞓覺小腿皮膚遭燙熟！醫生︰切忌做呢件事！暖水袋水溫、分量應該幾多先安全？
人氣文章

小薯茶水間

三隧分時段收費實施！甚麼是過渡時段？每分鐘加減幾多？一文睇晒私家車、電單車、的士三隧不同時段詳細收費 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

關於分手：「為了將來」、「尊重你決定」，面對分離只懂逃避，是一種感情軟對抗？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

需要性教育的不只年輕人！從AV情節學習的技巧，能和現實相提並論嗎？
人氣文章

Travel & Dining

聖誕下午茶2023｜精緻打卡聖誕Afternoon Tea推介：人氣Tiffany藍盒蛋糕、魚子醬主題鹹點、IG-able點心架，過一個快樂愜意的佳節下午！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全｜烏冬含酸度調節劑E296、E325，可致兒童腸胃不適！一文睇清27款安全之選！營養師教一招減酸味
人氣文章
轉季湯水｜學生考試壓力+天氣轉冷容易病！推介「五指毛桃補腦湯」，補腦補肝腎有助減壓
人氣文章
脂肪肝｜6大高危人士易患脂肪肝！3個初期症狀不明顯！專科醫生︰一指標過高者風險大84%
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 14:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 14:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 14:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2023 14:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS19/12/2023
【FOCUS】胡塞「挑機」紅海，無人機硬撼seapower
人氣文章財經熱話19/12/2023
【回顧展望－美息見頂】明年銀行股看好匯控，惟盈利或受減息影響
人氣文章財經熱話19/12/2023
【回顧展望－美息見頂】美國明年第三季料開始減息，港拆息已見頂
人氣文章財經熱話19/12/2023
蔚來獲阿布扎比加碼投資，大和唱好股價飆半成仍可追入？
人氣文章大行報告19/12/2023
【大行炒D乜】大和下調全線內需零售股目標，九毛九目標遭劈半
人氣文章財經熱話19/12/2023
《午市前瞻》恒指料受困短期均線 料停航紅海一至兩個月內解決
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金