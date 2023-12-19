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【回顧展望－美息見頂】明年銀行股看好匯控，惟盈利或受減息影響

19/12/2023

　　今年上半年歐美銀行連環爆發危機，在今年3月，受美國聯儲局激進的加息政策所拖累，銀門銀行、簽名銀行以及矽谷銀行相繼倒閉，當中矽谷銀行更是全美國史上第二大銀行出現倒閉，引起環球市場對銀行股也出現擔憂，但在美國銀行界的幫助以及美國監管機構迅速做出回應後，相關的危機便得以緩解。

 

（資料圖片）

 

　　財務狀況一直受到市場關注的瑞士信貸集團，在今年3月公布其巨額虧損後，並指在財務報告操作中存在重大弱點，股價隨即大瀉，瑞銀集團最終在瑞士政府的斡旋下以32.5億美元收購瑞士信貸，其後瑞士信貸集團成為瑞銀集團的全資子公司。

 

　　現時環球銀行危機應已告一段落，一直受到港人追捧的滙豐控股(00005)亦在今年2月恢復派發股息，今年滙控股價節節上升，市場亦預期美國加息周期即將完結，明年或會開始減息，或為經濟增長帶來更多動力，銀行作為百業之母也將從中受惠。

 

溫傑：明年銀行股看好匯控 港銀內房相關風險可控

 

　　對於明年銀行股走勢的看法，凱基亞洲投資策略部主管溫傑接受《經濟通通訊社》訪問時表示，相對看好非內地銀行，雖然美國聯儲局料明年將會進行減息，理論上將使部分銀行的淨息差會有所收窄，但料隨著香港經濟回穩，信貸需求上升，對整體利息收入應該不會有太大影響，又指內銀最大問題為內房，內銀與內房的前景息息相關，而有關撥備壞帳是否已經見底仍屬未知之數，現時「都唔夠膽睇得太好」，對內銀持較審慎的態度，認為港銀有在相關方面的影響會比較少，相信港銀在撥備方面應「七七八八」，除非內房情況突然明顯轉差，可能個別港銀會受到影響，但認為整體風險可控。

 

　　溫傑指出，對銀行股持「中性」看法，在銀行股中，看好匯控及恒生(00011)，儘管明年美國聯儲局減息，將影響匯控的利息收入，但預期上述情況將會在4至6個月後才發生，而現時利息較高的環境將有助其利息收入，而在非利息收入方面在最近數季的表現較好，料其撥備亦不會大幅增加，而且匯控恢復派發季息，派息具吸引力，亦會進行股份回購，現時相對上受到大市所拖累，並指匯控在銀行股的跌浪中「算係做得好」，建議可在55元至57元水平留意，而現時恒生股價水平較低屬罕見。

 

瑞銀對明年本港銀行股持中性看法 盈利或受減息影響

 

　　瑞銀發表研究報告指，自去年3月以來，中國房地產市場的長期低迷和香港商業房地產風險的上升導致本地銀行的評級下調了40%以上，但該行認為，由於其估值不高，股息率不錯，從目前來看，下行風險似乎有限，亦認為聯儲局減息周期帶來的淨息差逆風或影響純利增長，對本港銀行板塊持「中性」看法。

 

　　瑞銀預期，香港本地銀行因香港商業房地產敞口而蒙受的損失可能有限，與內地商業房地產不同，香港商業房地產的問題與短期流動性有關，而不是系統性風險，亦估計當相關項目的實際價值較帳面價值大幅折讓時，2790億元的香港商業房地產銀行貸款可能面臨違約風險，銀行或因應相關的敞口增加撥備而承擔139億元的減值成本，該行認為相關風險大致可控。

 

　　瑞銀提及，明年香港本地銀行的信貸成本可能仍然較高，預計內地商業房地產風險仍將是最大的拖累因素，儘管各銀行針對中國商業房地產風險的撥備覆蓋率各不相同，認為中銀香港(02388)的表現可能略好於同業，因為它似乎對客戶更嚴格篩選，而其貸款組合中內地國有企業客戶的比例較高。

 

撰文：經濟通記者吳仲賢

 

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