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【大行炒D乜】大和下調全線內需零售股目標，九毛九目標遭劈半

19/12/2023

 

 

 

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19/12/2023 10:04  《Ａ股焦點》貨輪避開紅海增成本，水運股走低，中遠海能A跌2%

19/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１７億元，買盈富沽中遠海控

19/12/2023 08:31  【大行炒Ｄ乜】大和下調全線內需零售股目標，九毛九目標遭劈半

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

19/12/2023 12:29  《財資快訊》美電升報７﹒７９５３，隔夜拆息較上日升４０基點

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 13:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 13:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2023 13:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2023 12:45
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